https://uz.sputniknews.ru/20220524/vokrug-odkb-formiruyutsya-dolgosrochnye-ochagi-napryajennosti--shoygu-24774957.html
Вокруг ОДКБ формируются долгосрочные очаги напряженности – Шойгу
Вокруг ОДКБ формируются долгосрочные очаги напряженности – Шойгу
Запад ведет целенаправленную работу по подрыву союзнических отношений между государствами ОДКБ. Россия продолжит помогать союзникам в отстаивании своего суверенитета.
2022-05-24T17:01+0500
2022-05-24T17:01+0500
2022-05-24T17:01+0500
специальная военная операция россии в донбассе
сергей шойгу
запад
одкб
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Долгосрочные очаги напряженности формируются на границах ОДКБ, сообщил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).По его словам, это требует непрерывно совершенствовать силы и средства Организации, а также механизмы принятия решений и реагирования на кризисные ситуации.Шойгу отметил, что западные страны ведут целенаправленную работу по подрыву союзнических отношений между государствами ОДКБ. На союзников оказывается серьезное давление."Знаем, какое давление оказывается на наших союзников. В ход идут неприкрытые угрозы, шантаж, интриги. Все это требует от нас еще большей сплоченности, более активной и четкой координации действий", — сказал он. При этом он подчеркнул, что Россия продолжит оказывать необходимую помощь своим союзникам в нейтрализации возникающих угроз и отстаивании своего суверенитета.НАТО и УкраинаШойгу обратил внимание, что НАТО вплотную приблизилось к границам России и в разы нарастило боевой потенциал. Были активизированы усилия по вступлению Украины в альянс, размещению на её территории коалиционной военной инфраструктуры.При этом сама страна превращалась во враждебное России государство, используемое в качестве инструмента давления на Москву, заявил министр. Он напомнил, что на территории Украины "была сформирована сеть из более чем 30 биолабораторий, задействованных в военно-биологической программе США".В результате действий альянса, ситуация в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности существенно ухудшилась. Запад проигнорировал предложения Москвы о нерасширении НАТО на восток и неразмещении ударных вооружений вблизи российской территории, и делал все с точностью до наоборот, заявил министр обороны."США взяли курс на полный демонтаж сложившейся архитектуры международной безопасности, сопровождая его глобальным развёртыванием системы противоракетной обороны, разработкой ракетных комплексов средней и меньшей дальности", — добавил глава российского военного ведомства.Спецоперация будет доведена до концаРоссийская специальная военная операция на Украине продолжится "до полного выполнения всех задач", несмотря на давление и поддержку Киева со стороны Запада, подтвердил Сергей Шойгу.Это понимают и на Западе, поэтому в экстренном порядке, опасаясь разгрома украинских войск, организовали поставки летального оружия.На фоне этого наступление российской армии на Украине замедляется. Однако делается это сознательно, чтобы дать эвакуироваться мирным жителям."Для выхода жителей из окружённых населённых пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения", - сказал глава Минобороны России.Шойгу подчеркнул, что ВС РФ, в отличие от украинской армии, не наносят удары по гражданской инфраструктуре, где могут находиться мирные жители, выявленные огневые позиции и военные объекты противника поражаются высокоточным оружием.
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сергей шойгу, запад, одкб
Вокруг ОДКБ формируются долгосрочные очаги напряженности – Шойгу
Запад ведет целенаправленную работу по подрыву союзнических отношений между государствами ОДКБ. Россия продолжит помогать союзникам в отстаивании своего суверенитета.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Долгосрочные очаги напряженности формируются на границах ОДКБ, сообщил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
По его словам, это требует непрерывно совершенствовать силы и средства Организации, а также механизмы принятия решений и реагирования на кризисные ситуации.
"По периметру границ ОДКБ формируются долгосрочные очаги напряжённости. В этих условиях требуется чёткая координация и непрерывное совершенствование входящих в систему коллективной безопасности сил и средств, механизмов принятия решений и реагирования на кризисные ситуации. Мы решительно настроены и далее развивать сотрудничество в рамках Организации по всем основным направлениям", — сказал министр.
Шойгу отметил, что западные страны ведут целенаправленную работу по подрыву союзнических отношений между государствами ОДКБ. На союзников оказывается серьезное давление.
"Знаем, какое давление оказывается на наших союзников. В ход идут неприкрытые угрозы, шантаж, интриги. Все это требует от нас еще большей сплоченности, более активной и четкой координации действий", — сказал он.
При этом он подчеркнул, что Россия продолжит оказывать необходимую помощь своим союзникам в нейтрализации возникающих угроз и отстаивании своего суверенитета.
НАТО и Украина
Шойгу обратил внимание, что НАТО вплотную приблизилось к границам России и в разы нарастило боевой потенциал. Были активизированы усилия по вступлению Украины в альянс, размещению на её территории коалиционной военной инфраструктуры.
При этом сама страна превращалась во враждебное России государство, используемое в качестве инструмента давления на Москву, заявил министр.
Он напомнил, что на территории Украины "была сформирована сеть из более чем 30 биолабораторий, задействованных в военно-биологической программе США".
"Документально подтверждено, что исследования проводились тайно, в нарушение взятых международных обязательств. В непосредственной близости у наших границ, по сути, создавались компоненты биологического оружия, отрабатывались методики дестабилизации эпидемиологической обстановки", — отметил Шойгу.
В результате действий альянса, ситуация в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности существенно ухудшилась. Запад проигнорировал предложения Москвы о нерасширении НАТО на восток и неразмещении ударных вооружений вблизи российской территории, и делал все с точностью до наоборот, заявил министр обороны.
"США взяли курс на полный демонтаж сложившейся архитектуры международной безопасности, сопровождая его глобальным развёртыванием системы противоракетной обороны, разработкой ракетных комплексов средней и меньшей дальности", — добавил глава российского военного ведомства.
Спецоперация будет доведена до конца
Российская специальная военная операция на Украине продолжится "до полного выполнения всех задач", несмотря на давление и поддержку Киева со стороны Запада, подтвердил Сергей Шойгу.
Это понимают и на Западе, поэтому в экстренном порядке, опасаясь разгрома украинских войск, организовали поставки летального оружия.
"Развёрнута широкомасштабная кампания по дезинформации мирового сообщества относительно истинных причин кризиса. В страну направляются военные советники и сотрудники частных военных компаний, а число иностранных наёмников превысило шесть тысяч человек", — заявил Шойгу.
На фоне этого наступление российской армии на Украине замедляется. Однако делается это сознательно, чтобы дать эвакуироваться мирным жителям.
"Для выхода жителей из окружённых населённых пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения", - сказал глава Минобороны России.
Шойгу подчеркнул, что ВС РФ, в отличие от украинской армии, не наносят удары по гражданской инфраструктуре, где могут находиться мирные жители, выявленные огневые позиции и военные объекты противника поражаются высокоточным оружием.