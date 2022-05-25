https://uz.sputniknews.ru/20220525/cnn-chislo-pogibshix-pri-strelbe-v-texasskoy-shkole-vozroslo-do-21-24786188.html

CNN: число погибших при стрельбе в техасской школе возросло до 21

CNN: число погибших при стрельбе в техасской школе возросло до 21

Стрельба в Техассе - второе за десять дней массовое убийство в США.

2022-05-25T10:19+0500

2022-05-25T10:19+0500

2022-05-25T10:19+0500

происшествия

сша

техас

школа

стрельба

убийство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/19/24786419_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8a8f961be28cd2f9eba5887a5e3d2854.jpg

ТАШКЕНТ, 25 мая – Sputnik. Во время стрельбы в начальной школе в городе Ювалде в американском штате Техас погибли 18 детей и 3 взрослых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканала CNN.Ранее по сообщению губернатора штата Грега Эббота стало известно, что погибли 14 школьников и их учитель. Убийцу смогли опознать - им оказался 18-летний местный житель Сальвадор Ромас. Его ликвидировала полиция.Как заявляют СМИ, перед нападением на школу злоумышленник также убил свою бабушку.В связи с трагедией в школе президент США Джо Байден призвал бросить вызов оружейному лобби.Город Ювалде расположен в южной части Техаса. Там проживают более 15 тыс. человек.Стрельба в Техасе - второе за десять дней массовое убийство в США. В субботу, 14 мая, 18-летний парень также убил десять человек в продуктовом магазине в городе Буффало в штате Нью-Йорк. Преступник сдался властям. По мнению полиции, он руководствовался мотивами расовой ненависти.Стрельба – нередкое явление и в американских школах. Однако трагедия в Ювалде стала самой кровопролитной за последние 10 лет – с 14 декабря 2012 года. Тогда погибли 20 учеников и шестеро взрослых работников школы в поселке Сэнди-Хук в штате Коннектикут.

техас

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сша, техас, школа, стрельба, убийство