https://uz.sputniknews.ru/20220525/ek-predlojila-dobavit-obxod-sanktsiy-v-spisok-prestupleniy-v-es-24800666.html

ЕК предложила добавить обход санкций в список преступлений в ЕС

ЕК предложила добавить обход санкций в список преступлений в ЕС

Пакет предложений по включению нарушений, связанных с обходом антироссийских санкций, в список уголовных преступлений в ЕС Еврокомиссия анонсировала накануне. Сегодня инициатива была официально предложена.

2022-05-25T18:41+0500

2022-05-25T18:41+0500

2022-05-25T18:41+0500

в мире

ес

санкции

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Еврокомиссия официально предложила рассматривать обход санкций как преступление на уровне Евросоюза, говорится в распространенном ЕК документе.Сообщается, что такая мера "облегчит расследование, преследование и наказание за такие нарушения во всех государствах-членах".Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

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