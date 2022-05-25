https://uz.sputniknews.ru/20220525/foto-posledniy-zvonok-v-shkolax-uzbekistana-24806083.html
Фото: "Последний звонок" в школах Узбекистана
Фото: "Последний звонок" в школах Узбекистана
В школах по всему Узбекистану 25 мая прозвенел "Последний звонок". Как прошел праздник в школах Ташкента - в фотоленте Sputnik. 25.05.2022, Sputnik Узбекистан
2022-05-25T23:00+0500
2022-05-25T23:00+0500
2022-05-25T23:00+0500
фото
школа
последний звонок
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школа, последний звонок, фото
Фото: "Последний звонок" в школах Узбекистана
В школах по всему Узбекистану 25 мая прозвенел "Последний звонок". Как прошел праздник в школах Ташкента - в фотоленте Sputnik.
© Sputnik / Зафар Халилов
"Последний звонок" в школах Ташкента
"Последний звонок" в школах Ташкента
© Sputnik / Зафар Халилов
"Последний звонок" в школах Ташкента
"Последний звонок" в школах Ташкента
© Sputnik / Зафар Халилов
"Последний звонок" в школах Ташкента
"Последний звонок" в школах Ташкента
© Sputnik / Зафар Халилов
"Последний звонок" в школах Ташкента
"Последний звонок" в школах Ташкента
© Sputnik / Зафар Халилов
"Последний звонок" в школах Ташкента
"Последний звонок" в школах Ташкента
© Sputnik / Зафар Халилов
"Последний звонок" в школах Ташкента
"Последний звонок" в школах Ташкента
© Sputnik / Зафар Халилов
"Последний звонок" в школах Ташкента
"Последний звонок" в школах Ташкента
© МНО
"Последний звонок" в школах Ташкента
"Последний звонок" в школах Ташкента
© МНО
"Последний звонок" в школах Ташкента
"Последний звонок" в школах Ташкента
© МНО
"Последний звонок" в школах Ташкента
"Последний звонок" в школах Ташкента