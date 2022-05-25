Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Фото
https://uz.sputniknews.ru/20220525/foto-posledniy-zvonok-v-shkolax-uzbekistana-24806083.html
Фото: "Последний звонок" в школах Узбекистана
Фото: "Последний звонок" в школах Узбекистана
В школах по всему Узбекистану 25 мая прозвенел "Последний звонок". Как прошел праздник в школах Ташкента - в фотоленте Sputnik. 25.05.2022, Sputnik Узбекистан
2022-05-25T23:00+0500
2022-05-25T23:00+0500
фото
школа
последний звонок
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/19/24793836_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_aaae243ed3bac9b252f9eaa04ae8af24.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/19/24793836_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4a3bd3d78081c315745c255beacf7844.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
школа, последний звонок, фото

Фото: "Последний звонок" в школах Узбекистана

23:00 25.05.2022
Подписаться на
Yandex newsTelegram
В школах по всему Узбекистану 25 мая прозвенел "Последний звонок". Как прошел праздник в школах Ташкента - в фотоленте Sputnik.
© Sputnik / Зафар Халилов

"Последний звонок" в школах Ташкента

&quot;Последний звонок&quot; в школах Ташкента - Sputnik Узбекистан
1/10
© Sputnik / Зафар Халилов

"Последний звонок" в школах Ташкента

© Sputnik / Зафар Халилов

"Последний звонок" в школах Ташкента

&quot;Последний звонок&quot; в школах Ташкента - Sputnik Узбекистан
2/10
© Sputnik / Зафар Халилов

"Последний звонок" в школах Ташкента

© Sputnik / Зафар Халилов

"Последний звонок" в школах Ташкента

&quot;Последний звонок&quot; в школах Ташкента - Sputnik Узбекистан
3/10
© Sputnik / Зафар Халилов

"Последний звонок" в школах Ташкента

© Sputnik / Зафар Халилов

"Последний звонок" в школах Ташкента

&quot;Последний звонок&quot; в школах Ташкента - Sputnik Узбекистан
4/10
© Sputnik / Зафар Халилов

"Последний звонок" в школах Ташкента

© Sputnik / Зафар Халилов

"Последний звонок" в школах Ташкента

&quot;Последний звонок&quot; в школах Ташкента - Sputnik Узбекистан
5/10
© Sputnik / Зафар Халилов

"Последний звонок" в школах Ташкента

© Sputnik / Зафар Халилов

"Последний звонок" в школах Ташкента

&quot;Последний звонок&quot; в школах Ташкента - Sputnik Узбекистан
6/10
© Sputnik / Зафар Халилов

"Последний звонок" в школах Ташкента

© Sputnik / Зафар Халилов

"Последний звонок" в школах Ташкента

&quot;Последний звонок&quot; в школах Ташкента - Sputnik Узбекистан
7/10
© Sputnik / Зафар Халилов

"Последний звонок" в школах Ташкента

© МНО

"Последний звонок" в школах Ташкента

&quot;Последний звонок&quot; в школах Ташкента - Sputnik Узбекистан
8/10
© МНО

"Последний звонок" в школах Ташкента

© МНО

"Последний звонок" в школах Ташкента

&quot;Последний звонок&quot; в школах Ташкента - Sputnik Узбекистан
9/10
© МНО

"Последний звонок" в школах Ташкента

© МНО

"Последний звонок" в школах Ташкента

&quot;Последний звонок&quot; в школах Ташкента - Sputnik Узбекистан
10/10
© МНО

"Последний звонок" в школах Ташкента

В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0