https://uz.sputniknews.ru/20220525/jiteli-dvux-oblastey-ukrainy-poluchat-grajdanstvo-rossii-v-uproschennom-poryadke-24797008.html

Жители двух областей Украины получат гражданство России в упрощенном порядке

Жители двух областей Украины получат гражданство России в упрощенном порядке

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

2022-05-25T16:39+0500

2022-05-25T16:39+0500

2022-05-25T16:39+0500

россия

украина

гражданство

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство Российской Федерации жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Поправки вносятся в указ от 20 апреля 2019 года №183 "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия уже выполнила основную задачу первого этапа — снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Российские войска и силы ДНР уже взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

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