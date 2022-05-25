https://uz.sputniknews.ru/20220525/v-rossii-predlojili-ne-ogranichivatsya-10-tysyachami-migrantov-iz-uzbekistana-24788536.html

В России предложили не ограничиваться 10 тысячами мигрантов из Узбекистана

В России предложили не ограничиваться 10 тысячами мигрантов из Узбекистана

Минтруд России намерен скорректировать программу оргнабора трудовых мигрантов из Узбекистана для работы в России и не ограничиваться лишь стройками и АПК.

2022-05-25T11:36+0500

2022-05-25T11:36+0500

2022-05-25T11:36+0500

миграция

узбекистан

трудовые мигранты

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Российский Минтруд предлагает расширить пилотный проект по ввозу трудовых мигрантов из Узбекистана и не ограничиваться лишь 10 тысячами человек.Также, проектом поправок, опубликованном на портале regulation.gov.ru, предусматривается отмена отраслевого принципа. На сегодняшний день заявки на ввоз трудовых мигрантов из республики могли подавать только компании строительного сектора и, с недавнего времени, агропромышленного комплекса.Сейчас же к участию в пилотном проекте предлагается допустить организации из других сфер экономики, сохраняя при этом целевой принцип. То есть, — привлекать работников под потребности конкретного работодателя.Постановление о запуске пилотной программы по въезду 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на российские стройки подписал в октябре 2021 года премьер-министр России Михаил МишустинВ феврале он расширил программу за счет привлечения узбекских граждан для работы в агропромышленный комплекс.По расчетам Минсельхоза России, в аграрный сектор планируется привлечь более 1 тысячи рабочих из Узбекистана.В соответствии с программой, ряд процедур оформления разрешительных документов на право работы в России перенесли в Узбекистан. Это медобследование; тестирование, вакцинация "Спутником Лайт", проверка запрета на въезд в Россию. Все затраты ложатся на заказчиков.По официальным данным, на 1 января 2022 года в России работало более 1 млн узбекистанцев — 67,3% от общего числа граждан страны, находящихся на заработках за рубежом.

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узбекистан, трудовые мигранты