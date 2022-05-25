https://uz.sputniknews.ru/20220525/v-tashkente-obsudyat-zelenoe-buduschee-shos-24787169.html
В Ташкенте обсудят “зеленое” будущее ШОС
В Ташкенте обсудят “зеленое” будущее ШОС
Главные экологи стран ШОС обсудят сотрудничество в сфере охраны окружающей среды “с учетом современных реалий”.
2022-05-25T10:41+0500
2022-05-25T10:41+0500
2022-05-25T10:41+0500
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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В столице Узбекистана пройдет третье Совещание руководителей министерств и ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), отвечающих за вопросы охраны окружающей среды.Как сообщили в МИД Узбекистана, председательствующего в организации, встреча состоится в пятницу, 27 мая. Делегации обсудят сотрудничество в сфере охраны окружающей среды “с учетом современных реалий”.В этой связи встреча главных экологов стран ШОС должна стать логическим продолжением усилий организации по совместному противодействию угрозам экологической безопасности.Как ожидается, на Ташкентской встрече стороны обменяются мнениями по таким вопросам, как экологический мониторинг, биоразнообразие, охрана природных территорий, смягчение последствий изменения климата, научно-техническое сотрудничество, обращение с твердыми отходами и повышение потенциала кадров.По ее итогам планируется утвердить Программу совместного создания Единой платформы ШОС по обмену экологической информации.
ташкент
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ташкент, шос
В Ташкенте обсудят “зеленое” будущее ШОС
Главные экологи стран ШОС обсудят сотрудничество в сфере охраны окружающей среды “с учетом современных реалий”.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В столице Узбекистана пройдет третье Совещание руководителей министерств и ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), отвечающих за вопросы охраны окружающей среды.
Как сообщили
в МИД Узбекистана, председательствующего в организации, встреча состоится в пятницу, 27 мая. Делегации обсудят сотрудничество в сфере охраны окружающей среды “с учетом современных реалий”.
“В настоящее время глобальные экологические проблемы, такие, как изменение климата, утрата флоры и фауны, деградация земель и истощение водных ресурсов, ставят перед многими странами серьезные вызовы. Эти вызовы присущи и огромному пространству ШОС, которое охватывает 60% территории Евразии с населением более 3,2 млрд. человек”, — говорится в сообщении.
В этой связи встреча главных экологов стран ШОС должна стать логическим продолжением усилий организации по совместному противодействию угрозам экологической безопасности.
Как ожидается, на Ташкентской встрече стороны обменяются мнениями по таким вопросам, как экологический мониторинг, биоразнообразие, охрана природных территорий, смягчение последствий изменения климата, научно-техническое сотрудничество, обращение с твердыми отходами и повышение потенциала кадров.
По ее итогам планируется утвердить Программу совместного создания Единой платформы ШОС по обмену экологической информации.