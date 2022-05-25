https://uz.sputniknews.ru/20220525/v-tashkente-perekroyut-chast-tsentralnoy-ulitsy-24784902.html
В Ташкенте перекроют часть центральной улицы
В Ташкенте перекроют часть центральной улицы
В связи с празднованием последнего звонка ташкентских водителей просят использовать объездные пути.
2022-05-25T08:28+0500
2022-05-25T08:28+0500
2022-05-25T08:28+0500
общество
ташкент
школьники
выпуск
концерт
последний звонок
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ТАШКЕНТ, 25 мая – Sputnik. В связи с проведением последнего звонка в столице перекроют часть улицы Истиклол. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.В честь школьного праздника, в рамках Tashkent Opera Fest на данном участке пройдет концерт симфонического оркестра.По причине проведения праздничного мероприятия на участке улицы Истиклол - от ресторана "Бахор" до пересечения с улицей Махтумкули будет перекрыто движение для машин с 6.00 до 23.00.В администрации города извинились перед автомобилистами за временные неудобства и призвали использовать объездные пути.
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ташкент, школьники, выпуск, концерт, последний звонок
В Ташкенте перекроют часть центральной улицы
В связи с празднованием последнего звонка ташкентских водителей просят использовать объездные пути.
ТАШКЕНТ, 25 мая – Sputnik.
В связи с проведением последнего звонка в столице перекроют часть улицы Истиклол. Об этом сообщает
пресс-служба хокимията Ташкента.
В честь школьного праздника, в рамках Tashkent Opera Fest на данном участке пройдет концерт симфонического оркестра.
По причине проведения праздничного мероприятия на участке улицы Истиклол - от ресторана "Бахор" до пересечения с улицей Махтумкули будет перекрыто движение для машин с 6.00 до 23.00.
В администрации города извинились перед автомобилистами за временные неудобства и призвали использовать объездные пути.