https://uz.sputniknews.ru/20220525/v-tashkente-perekroyut-chast-tsentralnoy-ulitsy-24784902.html

В Ташкенте перекроют часть центральной улицы

В Ташкенте перекроют часть центральной улицы

В связи с празднованием последнего звонка ташкентских водителей просят использовать объездные пути.

2022-05-25T08:28+0500

2022-05-25T08:28+0500

2022-05-25T08:28+0500

общество

ташкент

школьники

выпуск

концерт

последний звонок

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ТАШКЕНТ, 25 мая – Sputnik. В связи с проведением последнего звонка в столице перекроют часть улицы Истиклол. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.В честь школьного праздника, в рамках Tashkent Opera Fest на данном участке пройдет концерт симфонического оркестра.По причине проведения праздничного мероприятия на участке улицы Истиклол - от ресторана "Бахор" до пересечения с улицей Махтумкули будет перекрыто движение для машин с 6.00 до 23.00.В администрации города извинились перед автомобилистами за временные неудобства и призвали использовать объездные пути.

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ташкент, школьники, выпуск, концерт, последний звонок