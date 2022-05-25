https://uz.sputniknews.ru/20220525/v-uzbekistane-prodayut-krupneyshego-gruzoperevozchika-24784099.html
В Узбекистане продают крупнейшего грузоперевозчика
В Узбекистане продают крупнейшего грузоперевозчика
Компания "Урта Осиё транс" является одним из крупных грузоперевозчиков в Центральной Азии. На продажу выставлен 51 процент акций.
2022-05-25T09:07+0500
2022-05-25T09:07+0500
2022-05-25T09:07+0500
экономика
узбекистан
акции
центральная азия
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ТАШКЕНТ, 25 мая – Sputnik. Инвестиционная компания "UzAssets" объявила о продаже доли в уставном капитале АО "Урта Осиё транс". Это 51 процент акций.Приобрести акции может любая заинтересованная сторона. При этом после получения предложений от претендентов, будут проводиться переговоры с нескольким из них.Как сообщает Агентство по управлению госактивами, окончательный срок подачи заявок и сопутствующих документов — 18:00 по Ташкентскому времени 24 июня 2022 года.Акционерное общество "Урта Осиё транс" является одним из крупных грузоперевозчиков в Центральной Азии. Компания осуществляет экспортно-импортные и транзитные перевозки любыми видами транспорта, включая мультимодальные перевозки, транспортно-экспедиторское обслуживание грузов, оказание услуг по ремонту и сервисному обслуживанию транспортных средств.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, акции, центральная азия
В Узбекистане продают крупнейшего грузоперевозчика
"Урта Осиё транс" является одним из крупных грузоперевозчиков в Центральной Азии. На продажу выставлен 51 процент акций.
ТАШКЕНТ, 25 мая – Sputnik. Инвестиционная компания "UzAssets" объявила о продаже доли в уставном капитале АО "Урта Осиё транс". Это 51 процент акций.
Приобрести акции может любая заинтересованная сторона. При этом после получения предложений от претендентов, будут проводиться переговоры с нескольким из них.
Как сообщает
Агентство по управлению госактивами, окончательный срок подачи заявок и сопутствующих документов — 18:00 по Ташкентскому времени 24 июня 2022 года.
Акционерное общество "Урта Осиё транс" является одним из крупных грузоперевозчиков в Центральной Азии. Компания осуществляет экспортно-импортные и транзитные перевозки любыми видами транспорта, включая мультимодальные перевозки, транспортно-экспедиторское обслуживание грузов, оказание услуг по ремонту и сервисному обслуживанию транспортных средств.