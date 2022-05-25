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"Вы бесценное богатство Нового Узбекистана": президент тепло поздравил выпускников школ
"Вы бесценное богатство Нового Узбекистана": президент тепло поздравил выпускников школ
Сегодня аттестаты зрелости получат более 390 тыс. ребят. Глава государства пожелал им здоровья и больших успехов.
2022-05-25T07:45+0500
2022-05-25T07:45+0500
2022-05-25T07:45+0500
общество
шавкат мирзиёев
узбекистан
поздравление
школьники
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ТАШКЕНТ, 25 мая – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил выпускников школ. Обращение опубликовала пресс-служба главы государства.По его словам, сегодня последний звонок прозвенит для более 390 тыс. ребят по всей стране.Узбекский лидер заверил, что ни один юноша и ни одна девушка, покинув школьные стены, не останется без внимания.Глава государства призвал детей всегда стремиться ставить перед собой высокие цели, эффективно использовать время, постоянно повышать уровень знаний и никогда не останавливаться на достигнутом.Президент пожелал всем здоровья, больших успехов в работе, учебе и личной жизни.
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шавкат мирзиёев, узбекистан, поздравление, школьники
"Вы бесценное богатство Нового Узбекистана": президент тепло поздравил выпускников школ
Сегодня аттестаты зрелости получат более 390 тыс. ребят. Глава государства пожелал им здоровья и больших успехов.
ТАШКЕНТ, 25 мая – Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил выпускников школ. Обращение опубликовала
пресс-служба главы государства.
"Дорогие выпускники! Искренне, от всего сердца поздравляю вас с успешным окончанием школы и вступлением в замечательный и еще более ответственный этап – самостоятельную жизнь. В эти волнующие минуты, когда во всех общеобразовательных учебных заведениях страны звучит "последний звонок" и вы расстаетесь с родной школой, любимыми учителями, желаю всем вам больших успехов на предстоящем пути. Поздравляю вас с получением аттестата – символа надежды и уверенности в завтрашнем дне", - поздравил президент.
По его словам, сегодня последний звонок прозвенит для более 390 тыс. ребят по всей стране.
"Такие, как вы, целеустремленные юноши и девушки, готовые направить все свои знания и способности на достижение благородной цели – стать достойными сыновьями и дочерьми своей Родины и народа, безусловно, являются нашей надеждой и опорой, золотым фондом, поистине бесценным богатством Нового Узбекистана", – добавил Шавкат Мирзиёев.
Узбекский лидер заверил, что ни один юноша и ни одна девушка, покинув школьные стены, не останется без внимания.
"Одним словом, каждый выпускник в нашей стране будет окружен вниманием и заботой. Органы местной власти в областях, районах и городах, руководители секторов, общественность махаллей вместе с вашими родителями и учителями будут для вас самыми близкими помощниками и опорой", - заявил президент.
Глава государства призвал детей всегда стремиться ставить перед собой высокие цели, эффективно использовать время, постоянно повышать уровень знаний и никогда не останавливаться на достигнутом.
"Никогда не забывайте о том, что впереди вас ждут еще более высокие и ответственные рубежи. Если вы поставите перед собой конкретные цели и для их достижения приложите все свои силы и энергию, знания и потенциал, то, конечно, вам покорятся любые вершины", - говорится в обращении главы государства.
Президент пожелал всем здоровья, больших успехов в работе, учебе и личной жизни.
"Не останавливайтесь на достигнутом, пусть вам всегда сопутствуют счастье и удача, мои дорогие дети!", -заключил он.