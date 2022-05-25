https://uz.sputniknews.ru/20220525/vy-bestsennoe-bogatstvo-novogo-uzbekistana-prezident-teplo-pozdravil-vypusknikov-shkol-24784680.html

"Вы бесценное богатство Нового Узбекистана": президент тепло поздравил выпускников школ

"Вы бесценное богатство Нового Узбекистана": президент тепло поздравил выпускников школ

Сегодня аттестаты зрелости получат более 390 тыс. ребят. Глава государства пожелал им здоровья и больших успехов.

2022-05-25T07:45+0500

2022-05-25T07:45+0500

2022-05-25T07:45+0500

общество

шавкат мирзиёев

узбекистан

поздравление

школьники

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ТАШКЕНТ, 25 мая – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил выпускников школ. Обращение опубликовала пресс-служба главы государства.По его словам, сегодня последний звонок прозвенит для более 390 тыс. ребят по всей стране.Узбекский лидер заверил, что ни один юноша и ни одна девушка, покинув школьные стены, не останется без внимания.Глава государства призвал детей всегда стремиться ставить перед собой высокие цели, эффективно использовать время, постоянно повышать уровень знаний и никогда не останавливаться на достигнутом.Президент пожелал всем здоровья, больших успехов в работе, учебе и личной жизни.

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шавкат мирзиёев, узбекистан, поздравление, школьники