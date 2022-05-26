В Японии курсирует специальный экспресс для животных - фото

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Специальный "собачий" рейс между Токио и Каруидзавой в провинции Нагано курсирует лишь один день в мае.
Специальный "собачий" рейс между Токио и Каруидзавой в провинции Нагано курсирует лишь один день в мае.
Специальный "собачий" рейс между Токио и Каруидзавой в провинции Нагано курсирует лишь один день в мае.
Специальный "собачий" рейс между Токио и Каруидзавой в провинции Нагано курсирует лишь один день в мае.
Специальный "собачий" рейс между Токио и Каруидзавой в провинции Нагано курсирует лишь один день в мае.
Специальный "собачий" рейс между Токио и Каруидзавой в провинции Нагано курсирует лишь один день в мае.
Специальный "собачий" рейс между Токио и Каруидзавой в провинции Нагано курсирует лишь один день в мае.
Специальный "собачий" рейс между Токио и Каруидзавой в провинции Нагано курсирует лишь один день в мае.
Специальный "собачий" рейс между Токио и Каруидзавой в провинции Нагано курсирует лишь один день в мае.
Специальный "собачий" рейс между Токио и Каруидзавой в провинции Нагано курсирует лишь один день в мае.
Специальный "собачий" рейс между Токио и Каруидзавой в провинции Нагано курсирует лишь один день в мае.
Специальный "собачий" рейс между Токио и Каруидзавой в провинции Нагано курсирует лишь один день в мае.
Специальный "собачий" рейс между Токио и Каруидзавой в провинции Нагано курсирует лишь один день в мае.
Специальный "собачий" рейс между Токио и Каруидзавой в провинции Нагано курсирует лишь один день в мае.
Специальный "собачий" рейс между Токио и Каруидзавой в провинции Нагано курсирует лишь один день в мае.
Специальный "собачий" рейс между Токио и Каруидзавой в провинции Нагано курсирует лишь один день в мае.
Специальный "собачий" рейс между Токио и Каруидзавой в провинции Нагано курсирует лишь один день в мае.
Специальный "собачий" рейс между Токио и Каруидзавой в провинции Нагано курсирует лишь один день в мае.
Специальный "собачий" рейс между Токио и Каруидзавой в провинции Нагано курсирует лишь один день в мае.
Специальный "собачий" рейс между Токио и Каруидзавой в провинции Нагано курсирует лишь один день в мае.
Специальный "собачий" рейс между Токио и Каруидзавой в провинции Нагано курсирует лишь один день в мае.
Специальный "собачий" рейс между Токио и Каруидзавой в провинции Нагано курсирует лишь один день в мае.
Специальный "собачий" рейс между Токио и Каруидзавой в провинции Нагано курсирует лишь один день в мае.