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В Японии курсирует специальный экспресс для животных - фото
В Японии курсирует специальный экспресс для животных - фото
Обычно домашние животные путешествуют по железной дороге в багажном вагоне, но раз в год, в мае, они могут прокатиться с хозяевами на специальном экспрессе для животных.
2022-05-26T22:00+0500
2022-05-26T22:00+0500
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фото, япония, токио, собака, поезд

В Японии курсирует специальный экспресс для животных - фото

22:00 26.05.2022
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Обычно домашние животные путешествуют по железной дороге в багажном вагоне, но раз в год, в мае, они могут прокатиться с хозяевами на специальном экспрессе для животных.
© AFP 2022 / Behrouz Mehri

Специальный "собачий" рейс между Токио и Каруидзавой в провинции Нагано курсирует лишь один день в мае.

Специальный &quot;собачий&quot; рейс между Токио и Каруидзавой в провинции Нагано курсирует лишь один день в мае. - Sputnik Узбекистан
1/12
© AFP 2022 / Behrouz Mehri

Специальный "собачий" рейс между Токио и Каруидзавой в провинции Нагано курсирует лишь один день в мае.

© AFP 2022 / Behrouz Mehri

Специальный "собачий" рейс между Токио и Каруидзавой в провинции Нагано курсирует лишь один день в мае.

Специальный &quot;собачий&quot; рейс между Токио и Каруидзавой в провинции Нагано курсирует лишь один день в мае. - Sputnik Узбекистан
2/12
© AFP 2022 / Behrouz Mehri

Специальный "собачий" рейс между Токио и Каруидзавой в провинции Нагано курсирует лишь один день в мае.

© AFP 2022 / Behrouz Mehri

Специальный "собачий" рейс между Токио и Каруидзавой в провинции Нагано курсирует лишь один день в мае.

Специальный &quot;собачий&quot; рейс между Токио и Каруидзавой в провинции Нагано курсирует лишь один день в мае. - Sputnik Узбекистан
3/12
© AFP 2022 / Behrouz Mehri

Специальный "собачий" рейс между Токио и Каруидзавой в провинции Нагано курсирует лишь один день в мае.

© AFP 2022 / Behrouz Mehri

Специальный "собачий" рейс между Токио и Каруидзавой в провинции Нагано курсирует лишь один день в мае.

Специальный &quot;собачий&quot; рейс между Токио и Каруидзавой в провинции Нагано курсирует лишь один день в мае. - Sputnik Узбекистан
4/12
© AFP 2022 / Behrouz Mehri

Специальный "собачий" рейс между Токио и Каруидзавой в провинции Нагано курсирует лишь один день в мае.

© AFP 2022 / Behrouz Mehri

Специальный "собачий" рейс между Токио и Каруидзавой в провинции Нагано курсирует лишь один день в мае.

Специальный &quot;собачий&quot; рейс между Токио и Каруидзавой в провинции Нагано курсирует лишь один день в мае. - Sputnik Узбекистан
5/12
© AFP 2022 / Behrouz Mehri

Специальный "собачий" рейс между Токио и Каруидзавой в провинции Нагано курсирует лишь один день в мае.

© AFP 2022 / Behrouz Mehri

Специальный "собачий" рейс между Токио и Каруидзавой в провинции Нагано курсирует лишь один день в мае.

Специальный &quot;собачий&quot; рейс между Токио и Каруидзавой в провинции Нагано курсирует лишь один день в мае. - Sputnik Узбекистан
6/12
© AFP 2022 / Behrouz Mehri

Специальный "собачий" рейс между Токио и Каруидзавой в провинции Нагано курсирует лишь один день в мае.

© AFP 2022 / Behrouz Mehri

Специальный "собачий" рейс между Токио и Каруидзавой в провинции Нагано курсирует лишь один день в мае.

Специальный &quot;собачий&quot; рейс между Токио и Каруидзавой в провинции Нагано курсирует лишь один день в мае. - Sputnik Узбекистан
7/12
© AFP 2022 / Behrouz Mehri

Специальный "собачий" рейс между Токио и Каруидзавой в провинции Нагано курсирует лишь один день в мае.

© AFP 2022 / Behrouz Mehri

Специальный "собачий" рейс между Токио и Каруидзавой в провинции Нагано курсирует лишь один день в мае.

Специальный &quot;собачий&quot; рейс между Токио и Каруидзавой в провинции Нагано курсирует лишь один день в мае. - Sputnik Узбекистан
8/12
© AFP 2022 / Behrouz Mehri

Специальный "собачий" рейс между Токио и Каруидзавой в провинции Нагано курсирует лишь один день в мае.

© AFP 2022 / Behrouz Mehri

Специальный "собачий" рейс между Токио и Каруидзавой в провинции Нагано курсирует лишь один день в мае.

Специальный &quot;собачий&quot; рейс между Токио и Каруидзавой в провинции Нагано курсирует лишь один день в мае. - Sputnik Узбекистан
9/12
© AFP 2022 / Behrouz Mehri

Специальный "собачий" рейс между Токио и Каруидзавой в провинции Нагано курсирует лишь один день в мае.

© AFP 2022 / Behrouz Mehri

Специальный "собачий" рейс между Токио и Каруидзавой в провинции Нагано курсирует лишь один день в мае.

Специальный &quot;собачий&quot; рейс между Токио и Каруидзавой в провинции Нагано курсирует лишь один день в мае. - Sputnik Узбекистан
10/12
© AFP 2022 / Behrouz Mehri

Специальный "собачий" рейс между Токио и Каруидзавой в провинции Нагано курсирует лишь один день в мае.

© AFP 2022 / Behrouz Mehri

Специальный "собачий" рейс между Токио и Каруидзавой в провинции Нагано курсирует лишь один день в мае.

Специальный &quot;собачий&quot; рейс между Токио и Каруидзавой в провинции Нагано курсирует лишь один день в мае. - Sputnik Узбекистан
11/12
© AFP 2022 / Behrouz Mehri

Специальный "собачий" рейс между Токио и Каруидзавой в провинции Нагано курсирует лишь один день в мае.

© AFP 2022 / Behrouz Mehri

Специальный "собачий" рейс между Токио и Каруидзавой в провинции Нагано курсирует лишь один день в мае.

Специальный &quot;собачий&quot; рейс между Токио и Каруидзавой в провинции Нагано курсирует лишь один день в мае. - Sputnik Узбекистан
12/12
© AFP 2022 / Behrouz Mehri

Специальный "собачий" рейс между Токио и Каруидзавой в провинции Нагано курсирует лишь один день в мае.

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