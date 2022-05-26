https://uz.sputniknews.ru/20220526/ekspert-zapad-sozdaet-usloviya-dlya-obostreniya-goloda---video-24822415.html
Эксперт: Запад создает условия для обострения голода - видео
Эксперт: Запад создает условия для обострения голода - видео
Проблемы поставок зерна комментирует доктор экономических наук Леонид Холод.
2022-05-26T18:30+0500
2022-05-26T18:30+0500
2022-05-26T18:30+0500
видео
запад
зерно
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Тема поставок зерна становится все более резонансной в международном пространстве. Россия категорически не приемлет в свой адрес обвинения, связанные с препятствованием вывоза зерна из Украины. К блокаде зерна привели решения Запада. Такое заявление 26 мая сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в МИД РФ заявили, что логистические проблемы возникли по вине Киева, чьи войска заминировали собственные порты.Последствия этих решений уже дают о себе знать: представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири считает, что ситуация на Украине может привести к глобальному голоду. А в Еврокомиссии опасаются, что голод, в свою очередь, спровоцирует поток мигрантов из Африки и Ближнего Востока в ЕС.Как Запад, усиливая санкционное давление на Москву, создает условия для обострения голода? Комментирует сложившуюся обстановку в беседе с Анной Черкасовой доктор экономических наук, в прошлом заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод. Мнение эксперта – в видео Sputnik Узбекистан.
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MIA „Rosiya Segodnya“
запад, зерно, видео
Эксперт: Запад создает условия для обострения голода - видео
Проблемы поставок зерна комментирует доктор экономических наук Леонид Холод.
Тема поставок зерна становится все более резонансной в международном пространстве. Россия категорически не приемлет в свой адрес обвинения, связанные с препятствованием вывоза зерна из Украины. К блокаде зерна привели решения Запада. Такое заявление 26 мая сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы категорически не приемлем эти обвинения и, наоборот, обвиняем страны Запада в том, что они предприняли ряд незаконных действий, которые привели к этой блокаде", - цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее в МИД РФ заявили, что логистические проблемы возникли по вине Киева, чьи войска заминировали собственные порты.
Последствия этих решений уже дают о себе знать: представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири считает, что ситуация на Украине может привести к глобальному голоду. А в Еврокомиссии опасаются, что голод, в свою очередь, спровоцирует поток мигрантов из Африки и Ближнего Востока в ЕС.
Как Запад, усиливая санкционное давление на Москву, создает условия для обострения голода? Комментирует сложившуюся обстановку в беседе с Анной Черкасовой доктор экономических наук, в прошлом заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод. Мнение эксперта – в видео Sputnik Узбекистан
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