https://uz.sputniknews.ru/20220526/jilin-ssha-nadorvutsya-pytayas-kontrolirovat-krizisy-na-ukraine-i-v-tayvane---video-24806516.html

Жилин: США надорвутся, пытаясь контролировать кризисы на Украине и в Тайване - видео

Жилин: США надорвутся, пытаясь контролировать кризисы на Украине и в Тайване - видео

Смогут ли Соединенные Штаты одновременно контролировать созданные ими зоны напряженности в Европе и Азии? На этот вопрос отвечает военный эксперт Александр Жилин

2022-05-26T08:45+0500

2022-05-26T08:45+0500

2022-05-26T08:45+0500

видео

сша

украина

тайвань

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США активизировали усилия по укреплению оборонных возможностей Тайваня, пишет американская пресса. Чего пытаются добиться американцы – рассказал в интервью "Sputnik на русском" военный эксперт Александр Жилин."Вот эта вот возня, которую демонстрируют США, связана с попыткой оказывать давление на Китай с учетом того, что в ноябре этого года в Китае будет съезд Коммунистической партии, на которой Си Цзиньпин получит статус императора", - напомнил эксперт.Смогут ли Соединенные Штаты одновременно контролировать созданные ими зоны напряженности в Европе и Азии? Дойдет ли мир до ядерной войны? Обо всем этом смотрите в полной версии интервью.

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сша, украина, тайвань, видео