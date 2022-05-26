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Жилин: США надорвутся, пытаясь контролировать кризисы на Украине и в Тайване - видео
Жилин: США надорвутся, пытаясь контролировать кризисы на Украине и в Тайване - видео
Смогут ли Соединенные Штаты одновременно контролировать созданные ими зоны напряженности в Европе и Азии? На этот вопрос отвечает военный эксперт Александр Жилин
2022-05-26T08:45+0500
2022-05-26T08:45+0500
2022-05-26T08:45+0500
видео
сша
украина
тайвань
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США активизировали усилия по укреплению оборонных возможностей Тайваня, пишет американская пресса. Чего пытаются добиться американцы – рассказал в интервью "Sputnik на русском" военный эксперт Александр Жилин."Вот эта вот возня, которую демонстрируют США, связана с попыткой оказывать давление на Китай с учетом того, что в ноябре этого года в Китае будет съезд Коммунистической партии, на которой Си Цзиньпин получит статус императора", - напомнил эксперт.Смогут ли Соединенные Штаты одновременно контролировать созданные ими зоны напряженности в Европе и Азии? Дойдет ли мир до ядерной войны? Обо всем этом смотрите в полной версии интервью.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сша, украина, тайвань, видео
Жилин: США надорвутся, пытаясь контролировать кризисы на Украине и в Тайване - видео
Смогут ли Соединенные Штаты одновременно контролировать созданные ими зоны напряженности в Европе и Азии? На этот вопрос отвечает военный эксперт Александр Жилин
США активизировали усилия по укреплению оборонных возможностей Тайваня, пишет американская пресса. Чего пытаются добиться американцы – рассказал в интервью "Sputnik на русском" военный эксперт Александр Жилин.
"Вот эта вот возня, которую демонстрируют США, связана с попыткой оказывать давление на Китай с учетом того, что в ноябре этого года в Китае будет съезд Коммунистической партии, на которой Си Цзиньпин получит статус императора", - напомнил эксперт.
Смогут ли Соединенные Штаты одновременно контролировать созданные ими зоны напряженности в Европе и Азии? Дойдет ли мир до ядерной войны? Обо всем этом смотрите в полной версии интервью.