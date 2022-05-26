https://uz.sputniknews.ru/20220526/kak-snyat-golovnuyu-bol-pri-davlenii-24826814.html
Как снять головную боль при давлении
Как снять головную боль при давлении
Врач рассказала, как снять головную боль при низком или высоком давлении
2022-05-26T23:00+0500
2022-05-26T23:00+0500
2022-05-26T23:00+0500
это интересно
интервью
врач
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Вызывать головную боль может огромное множество причин, но одной из самых распространенных является изменение артериального давления. Например, при его снижении человек может ощущать слабость и боль в голове, уточнила врач. По ее словам, в такой ситуации может помочь кофеин.Головная боль может возникать и при повышении давления, продолжила врач. В таком случае необходимо его стабилизировать (с помощью лекарств. – Прим. ред.). Если оно понизится, то и головная боль пройдет. Она отметила, что самостоятельно снимать головную боль можно лишь в том случае, если подобная проблема возникает крайне редко. Если голова болит часто, следует обязательно проконсультироваться с врачом, подчеркнула Романенко.
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интервью, врач
Как снять головную боль при давлении
Головная боль может возникать по разным причинам, в частности, из-за перепадов артериального давления. Как нормализировать свое состояние в такие моменты, объяснила в интервью радио Sputnik врач-терапевт Татьяна Романенко.
Вызывать головную боль может огромное множество причин, но одной из самых распространенных является изменение артериального давления.
Например, при его снижении человек может ощущать слабость и боль в голове, уточнила врач. По ее словам, в такой ситуации может помочь кофеин.
"Если у вас болит голова, то в первую очередь надо измерить артериальное давление. Если окажется, что оно низкое, то помочь могут напитки, которые содержат кофеин. То есть стоит выпить свежезаваренный чай или кофе. Иногда достаточно этих мер, чтобы улучшить состояние и купировать головную боль", – говорит Романенко.
Головная боль может возникать и при повышении давления, продолжила врач. В таком случае необходимо его стабилизировать (с помощью лекарств. – Прим. ред.). Если оно понизится, то и головная боль пройдет.
"Важно также не допускать в будущем подъема давления. Часто возникающая головная боль может сигнализировать о болезни – о гипертонии", – предупредила Татьяна Романенко.
Она отметила, что самостоятельно снимать головную боль можно лишь в том случае, если подобная проблема возникает крайне редко. Если голова болит часто, следует обязательно проконсультироваться с врачом, подчеркнула Романенко.