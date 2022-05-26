https://uz.sputniknews.ru/20220526/kak-snyat-golovnuyu-bol-pri-davlenii-24826814.html

Как снять головную боль при давлении

Как снять головную боль при давлении

Врач рассказала, как снять головную боль при низком или высоком давлении

2022-05-26T23:00+0500

2022-05-26T23:00+0500

2022-05-26T23:00+0500

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интервью

врач

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Вызывать головную боль может огромное множество причин, но одной из самых распространенных является изменение артериального давления. Например, при его снижении человек может ощущать слабость и боль в голове, уточнила врач. По ее словам, в такой ситуации может помочь кофеин.Головная боль может возникать и при повышении давления, продолжила врач. В таком случае необходимо его стабилизировать (с помощью лекарств. – Прим. ред.). Если оно понизится, то и головная боль пройдет. Она отметила, что самостоятельно снимать головную боль можно лишь в том случае, если подобная проблема возникает крайне редко. Если голова болит часто, следует обязательно проконсультироваться с врачом, подчеркнула Романенко.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

интервью, врач