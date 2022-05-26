https://uz.sputniknews.ru/20220526/konets-uchebnogo-goda-glavnye-fakty---infografika-24798614.html

Конец учебного года: главные факты - инфографика

Конец учебного года: главные факты - инфографика

В школах Узбекистана 25 мая прозвенел "Последний звонок". Главные факты и цифры о прошедшем учебном годе - в инфографике Sputnik. 26.05.2022, Sputnik Узбекистан

2022-05-26T07:45+0500

2022-05-26T07:45+0500

2022-05-26T07:45+0500

инфографика

школы

выпускник

выпуск

вузы

поступление

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В Узбекистане из более 10 тысяч общеобразовательных школ выпустились 390 тысяч молодых людей и девушек. В этом году высшим образованием охвачено 38% выпускников. Абитуриентов ждут 162 высших учебных заведения, действующих в республике, многочисленные профессиональные школы, колледжи и техникумы.

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школы, выпускник, выпуск, вузы, поступление, инфографика