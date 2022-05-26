Медведев: антироссийские санкции — это способ борьбы за мировое лидерство
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Дмитрий Медведев назвал санкции против России способом борьбы за мировое лидерство. По его словам, это будет продолжаться очень долго.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Санкции против России будут одним из системных способов борьбы против ее развития и борьбы за мировое лидерство, считает председатель партии "Единая Россия" и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Выступая на заседании форума "Единой России" "Предпринимательство в новой экономической реальности", он отметил, что каждый новый пакет ограничительных мер — это попытка в максимальной степени ослабить Россию, это будет продолжаться долго, приводит его словам РИА Новости.
"Понятно, что каждый новый пакет антироссийских санкций — это попытка в максимальной степени ослабить нашу страну, попытка при помощи блокад, санкционных ограничений, различного рода нормативных актов, законов выстроить совершенно другую систему отношений в мире и систему влияния на нашу страну", — сказал Медведев.
Он отметил, что поводом для введения санкций является то или иное политическое событие, иногда подчас незначительное, хотя к нынешней ситуации это не относится - тогда как длительность их действия зависит от "гигантского числа причин".
"Нам понятно, что и эти санкции, которые введены против нашей страны, будут одним из системных способов борьбы за мировое лидерство и борьбы против развития нашего государства, нашей страны. Причем это будет продолжаться очень и очень долго", - добавил Медведев.
Он также назвал антироссийские санкции гораздо более сложным вызовом, чем пандемия коронавируса.
"Мы действительно прошли через это испытание, но сейчас нам приходится отвечать на гораздо более сложные вызовы, причем, скажем прямо, отвечать самостоятельно, поскольку, как ни крути, с пандемией пыталось бороться все человечество... Но тем не менее, здесь хотя бы не было идеологических расхождений таких явных. А то, что сейчас происходит - это совсем другая история", - сказал Медведев.
Вместе с тем, председатель "Единой России" призвал "не стесняться" в ответе на антироссийские санкции и прежде всего учитывать свои интересы, даже в отношениях с нашими бывшими контрагентами.
"Нечего стесняться. Абсолютно. Если с нами себя так ведут, то мы должны тоже это учитывать. Во взаимоотношениях даже с нашими бывшими контрагентами. Так, чтобы они понимали, что произошло и по мере возможности доносили свои обеспокоенности до национальных правительств. Это совершенно нормально", - сказал он.
В качестве примера он привел решение по "параллельному импорту", назвав его непростым, но отметив, что, "выбирая между интересами наших граждан и нашего бизнеса, с одной стороны, и интересами крупных компаний и брендов, понятно, в чью пользу было принято это решение".
"Мы и дальше будем так поступать", - добавил он.