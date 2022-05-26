https://uz.sputniknews.ru/20220526/medvedev-antirossiyskie-sanktsii--eto-sposob-borby-za-mirovoe-liderstvo-24826055.html

Медведев: антироссийские санкции — это способ борьбы за мировое лидерство

Медведев: антироссийские санкции — это способ борьбы за мировое лидерство

Дмитрий Медведев назвал санкции против России способом борьбы за мировое лидерство. По его словам, это будет продолжаться очень долго.

2022-05-26T20:39+0500

2022-05-26T20:39+0500

2022-05-26T20:39+0500

россия

дмитрий медведев

санкции

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Санкции против России будут одним из системных способов борьбы против ее развития и борьбы за мировое лидерство, считает председатель партии "Единая Россия" и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Выступая на заседании форума "Единой России" "Предпринимательство в новой экономической реальности", он отметил, что каждый новый пакет ограничительных мер — это попытка в максимальной степени ослабить Россию, это будет продолжаться долго, приводит его словам РИА Новости.Он отметил, что поводом для введения санкций является то или иное политическое событие, иногда подчас незначительное, хотя к нынешней ситуации это не относится - тогда как длительность их действия зависит от "гигантского числа причин"."Нам понятно, что и эти санкции, которые введены против нашей страны, будут одним из системных способов борьбы за мировое лидерство и борьбы против развития нашего государства, нашей страны. Причем это будет продолжаться очень и очень долго", - добавил Медведев.Он также назвал антироссийские санкции гораздо более сложным вызовом, чем пандемия коронавируса.Вместе с тем, председатель "Единой России" призвал "не стесняться" в ответе на антироссийские санкции и прежде всего учитывать свои интересы, даже в отношениях с нашими бывшими контрагентами.В качестве примера он привел решение по "параллельному импорту", назвав его непростым, но отметив, что, "выбирая между интересами наших граждан и нашего бизнеса, с одной стороны, и интересами крупных компаний и брендов, понятно, в чью пользу было принято это решение"."Мы и дальше будем так поступать", - добавил он.

россия

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дмитрий медведев, санкции