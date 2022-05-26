https://uz.sputniknews.ru/20220526/pushilin-rasskazal-kogda-zarabotaet-port-mariupolya-24826649.html

Пушилин рассказал, когда заработает порт Мариуполя

Пушилин рассказал, когда заработает порт Мариуполя

Мариупольский морской торговой порт налаживает свою работу, заявил Денис Пушилин.

2022-05-26T21:36+0500

2022-05-26T21:36+0500

2022-05-26T21:36+0500

специальная военная операция россии в донбассе

порт

работа

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Мариупольский порт завтра-послезавтра начнет принимать и отправлять грузы. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, сообщает РИА Новости.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. 20 мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Первый этап Мариупольского трибунала над украинскими националистами, по словам Пушилина, может быть проведён уже до конца этого лета. Сроки подготовки Устава трибунала объявят в ближайшее время.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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порт, работа