https://uz.sputniknews.ru/20220526/pushilin-rasskazal-kogda-zarabotaet-port-mariupolya-24826649.html
Пушилин рассказал, когда заработает порт Мариуполя
Пушилин рассказал, когда заработает порт Мариуполя
Мариупольский морской торговой порт налаживает свою работу, заявил Денис Пушилин.
2022-05-26T21:36+0500
2022-05-26T21:36+0500
2022-05-26T21:36+0500
специальная военная операция россии в донбассе
порт
работа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/05/23162119_0:108:2300:1402_1920x0_80_0_0_d1bbc3012de2840d1cd1ce1b51e0e394.jpg
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Мариупольский порт завтра-послезавтра начнет принимать и отправлять грузы. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, сообщает РИА Новости.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. 20 мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Первый этап Мариупольского трибунала над украинскими националистами, по словам Пушилина, может быть проведён уже до конца этого лета. Сроки подготовки Устава трибунала объявят в ближайшее время.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/05/23162119_144:0:2156:1509_1920x0_80_0_0_0e718da8efc2b06f21108a4fd6c90dc9.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
порт, работа
Пушилин рассказал, когда заработает порт Мариуполя
Мариупольский морской торговой порт налаживает свою работу, заявил Денис Пушилин. В ближайшее время он начнет отправлять и принимать грузы.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik.
Мариупольский порт завтра-послезавтра начнет принимать и отправлять грузы. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, сообщает РИА Новости
.
"Я нахожусь в Мариупольском морском торговом порту, который сейчас налаживает работу, чтобы уже в ближайшее время начать отправлять и принимать грузы. Я говорю о самых ближайших днях, это завтра-послезавтра", — сказал он в ходе онлайн-заседания форума "Единой России" "Предпринимательство в новой экономической реальности".
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем.
20 мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Первый этап Мариупольского трибунала над украинскими националистами, по словам Пушилина, может быть проведён уже до конца этого лета. Сроки подготовки Устава трибунала объявят в ближайшее время.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.