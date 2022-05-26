https://uz.sputniknews.ru/20220526/rossiya-ne-uydet-s-globalnyx-rynkov--putin-24820670.html

Россия не уйдет с глобальных рынков – Путин

Россия не уйдет с глобальных рынков – Путин

Президент России заявил, что от антироссийских санкций страдают все страны, но Россию не удастся выдавить с глобальных рынков. О чем еще говорил Путин на форуме ЕАЭС – в нашем материале.

2022-05-26T17:07+0500

2022-05-26T17:07+0500

2022-05-26T17:07+0500

россия

владимир путин

санкции

еаэс

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ТАШКЕНТ, 26 мая – Sputnik. Россия не уйдет с глобальной экономической арены несмотря на санкционное давление, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума.По его словам, все больше стран стремятся проводить независимую экономическую политику несмотря на давление со стороны Запада, и этот естественный процесс остановить не получится. Между тем, Санкции отражаются на всех государствах, такой инфляции даже в западных странах не было уже 40 лет, подчеркнул российский лидер.Упомянул Путин и недавнюю заморозку российских активов, подчеркнув, что воровство и нарушение международных норм не доведет до добра, и прежде всего тех, кто этим занимается.Между тем, интеграция на просторах ЕАЭС растет, и это связано с глобальными экономическими тенденциями, а не с политической ситуацией. Строительство отношений с непосредственными соседями было приоритетом для России еще со времен Советского Союза, подчеркнул Путин.Что касается ситуации в России, Путин заявил, что местный бизнес готов занять ниши, оставленные ушедшими западными компаниями. Помимо импортозамещения, государство также будет активно развивать собственную промышленность и технологии. Возможно, процесс в этом направлении будет идти с переменным успехом, но Россия от этого точно станет только сильнее.Напомним, Евразийский экономический форум прошел в Бишкеке. На форуме более 2500 человек из 15 стран обсудили евразийскую интеграцию в эпоху глобальных изменений.

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владимир путин, санкции, еаэс