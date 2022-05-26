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https://uz.sputniknews.ru/20220526/rossiya-ne-uydet-s-globalnyx-rynkov--putin-24820670.html
Россия не уйдет с глобальных рынков – Путин
Россия не уйдет с глобальных рынков – Путин
Президент России заявил, что от антироссийских санкций страдают все страны, но Россию не удастся выдавить с глобальных рынков. О чем еще говорил Путин на форуме ЕАЭС – в нашем материале.
2022-05-26T17:07+0500
2022-05-26T17:07+0500
россия
владимир путин
санкции
еаэс
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ТАШКЕНТ, 26 мая – Sputnik. Россия не уйдет с глобальной экономической арены несмотря на санкционное давление, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума.По его словам, все больше стран стремятся проводить независимую экономическую политику несмотря на давление со стороны Запада, и этот естественный процесс остановить не получится. Между тем, Санкции отражаются на всех государствах, такой инфляции даже в западных странах не было уже 40 лет, подчеркнул российский лидер.Упомянул Путин и недавнюю заморозку российских активов, подчеркнув, что воровство и нарушение международных норм не доведет до добра, и прежде всего тех, кто этим занимается.Между тем, интеграция на просторах ЕАЭС растет, и это связано с глобальными экономическими тенденциями, а не с политической ситуацией. Строительство отношений с непосредственными соседями было приоритетом для России еще со времен Советского Союза, подчеркнул Путин.Что касается ситуации в России, Путин заявил, что местный бизнес готов занять ниши, оставленные ушедшими западными компаниями. Помимо импортозамещения, государство также будет активно развивать собственную промышленность и технологии. Возможно, процесс в этом направлении будет идти с переменным успехом, но Россия от этого точно станет только сильнее.Напомним, Евразийский экономический форум прошел в Бишкеке. На форуме более 2500 человек из 15 стран обсудили евразийскую интеграцию в эпоху глобальных изменений.
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владимир путин, санкции, еаэс

Россия не уйдет с глобальных рынков – Путин

17:07 26.05.2022
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин выступил на Евразийском экономическом форуме
Президент РФ В. Путин выступил на Евразийском экономическом форуме - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2022
© POOL
/
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Президент России заявил, что от антироссийских санкций страдают все страны, но Россию не удастся выдавить с глобальных рынков. О чем еще говорил Путин на форуме ЕАЭС – в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 26 мая – Sputnik. Россия не уйдет с глобальной экономической арены несмотря на санкционное давление, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума.
"Конечно, мы понимаем огромные технологические преимущества, в высоких технологиях преимущество в развитых экономиках, само собой разумеющееся. Мы не собираемся себя от этого отрезать. Нас хотят оттуда немножко выдавить, но в современном мире это просто нереалистично, просто невозможно. Если мы сами себя какой-то стеной не будем отделять , то никто такую страну как Россия отделить не сможет", - сказал он.
По его словам, все больше стран стремятся проводить независимую экономическую политику несмотря на давление со стороны Запада, и этот естественный процесс остановить не получится. Между тем, Санкции отражаются на всех государствах, такой инфляции даже в западных странах не было уже 40 лет, подчеркнул российский лидер.
"Какими бы устойчивыми не были экономики тех стран, которые проводят такую недальновидную политику (введение санкций – ред.), сегодняшнее состояние мировой экономики показывает, что наша позиция является правильной и обоснованной.. В этих развитых экономиках за 40 лет не было такой инфляции, безработица растет, цепочки рвутся, глобальные кризисы усиливаются. И в таких чувствительных сферах, как, скажем, продовольствие, это не шутки, это серьезные вещи, которые отражаются на всей системе экономических и политических отношений", - сказал он.
Упомянул Путин и недавнюю заморозку российских активов, подчеркнув, что воровство и нарушение международных норм не доведет до добра, и прежде всего тех, кто этим занимается.
Между тем, интеграция на просторах ЕАЭС растет, и это связано с глобальными экономическими тенденциями, а не с политической ситуацией. Строительство отношений с непосредственными соседями было приоритетом для России еще со времен Советского Союза, подчеркнул Путин.
"Мы уже тогда начали выстраивать отношения, и я еще об этом скажу чуть попозже, в рамках так называемого большого евразийского партнерства, и это было связано не с политической конъюнктурой, это было связано с глобальными экономическими тенденциями в мире. В связи с тем, что центр экономического развития постепенно, и мы это прекрасно знаем, и представители бизнеса это знают, перемещается, и это движением продолжается до сих пор, в Азиатско-тихоокеанский регион", - сказал Путин.
Что касается ситуации в России, Путин заявил, что местный бизнес готов занять ниши, оставленные ушедшими западными компаниями. Помимо импортозамещения, государство также будет активно развивать собственную промышленность и технологии. Возможно, процесс в этом направлении будет идти с переменным успехом, но Россия от этого точно станет только сильнее.
Напомним, Евразийский экономический форум прошел в Бишкеке. На форуме более 2500 человек из 15 стран обсудили евразийскую интеграцию в эпоху глобальных изменений.
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