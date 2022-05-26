https://uz.sputniknews.ru/20220526/tsentrobank-rossii-snova-snizil-klyuchevuyu-stavku-kak-otreagiroval-rubl-24814961.html

Центробанк России снова снизил ключевую ставку. Как отреагировал рубль

Центробанк России снова снизил ключевую ставку. Как отреагировал рубль

После резкого повышения в феврале, Банк России в очередной раз снизил ключевую процентную ставку.

2022-05-26T14:46+0500

2022-05-26T14:46+0500

2022-05-26T14:46+0500

россия

центробанк россии

рубль

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Банк России на внеплановом заседании в четверг снизил ключевую ставку сразу на три процентных пункта, сообщает РИА Новости со ссылкой данные регулятора.С завтрашнего дня она будет составлять 11% годовых.ЦБ РФ в конце февраля экстренно поднял ключевую ставку сразу на 10,5 процентного пункта — до 20% годовых. Однако уже к концу апреля она снизилась до 14%. Согласно заявлению, Банк России видит пространство для дальнейшего снижения ставки в текущем году. Следующее плановое заседание по этому поводу состоится 10 июня.На фоне решения рубль несколько замедлил снижение. Доллар торгуется ниже 61 рубля, евро — около 63,3 рубля. До решения по ставке цена иностранной валюты на Московской бирже достигала 61,45 и 63,7 рубля соответственно.

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