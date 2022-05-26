https://uz.sputniknews.ru/20220526/tsentrobank-rossii-snova-snizil-klyuchevuyu-stavku-kak-otreagiroval-rubl-24814961.html
Центробанк России снова снизил ключевую ставку. Как отреагировал рубль
Центробанк России снова снизил ключевую ставку. Как отреагировал рубль
После резкого повышения в феврале, Банк России в очередной раз снизил ключевую процентную ставку.
2022-05-26T14:46+0500
2022-05-26T14:46+0500
2022-05-26T14:46+0500
россия
центробанк россии
рубль
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Банк России на внеплановом заседании в четверг снизил ключевую ставку сразу на три процентных пункта, сообщает РИА Новости со ссылкой данные регулятора.С завтрашнего дня она будет составлять 11% годовых.ЦБ РФ в конце февраля экстренно поднял ключевую ставку сразу на 10,5 процентного пункта — до 20% годовых. Однако уже к концу апреля она снизилась до 14%. Согласно заявлению, Банк России видит пространство для дальнейшего снижения ставки в текущем году. Следующее плановое заседание по этому поводу состоится 10 июня.На фоне решения рубль несколько замедлил снижение. Доллар торгуется ниже 61 рубля, евро — около 63,3 рубля. До решения по ставке цена иностранной валюты на Московской бирже достигала 61,45 и 63,7 рубля соответственно.
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MIA „Rosiya Segodnya“
центробанк россии, рубль
Центробанк России снова снизил ключевую ставку. Как отреагировал рубль
После резкого повышения в феврале, Банк России в очередной раз снизил ключевую процентную ставку. Рубль отреагировал укреплением.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik.
Банк России на внеплановом заседании в четверг снизил ключевую ставку сразу на три процентных пункта, сообщает РИА Новости
со ссылкой данные регулятора.
С завтрашнего дня она будет составлять 11% годовых.
"Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 27 мая 2022 года на 300 б.п., до 11,00% годовых. Последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен", — сказано в релизе.
ЦБ РФ в конце февраля экстренно поднял ключевую ставку сразу на 10,5 процентного пункта — до 20% годовых. Однако уже к концу апреля она снизилась до 14%.
Согласно заявлению, Банк России видит пространство для дальнейшего снижения ставки в текущем году. Следующее плановое заседание по этому поводу состоится 10 июня.
На фоне решения рубль несколько замедлил снижение. Доллар торгуется ниже 61 рубля, евро — около 63,3 рубля. До решения по ставке цена иностранной валюты на Московской бирже достигала 61,45 и 63,7 рубля соответственно.