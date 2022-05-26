https://uz.sputniknews.ru/20220526/video-deputat-kuznetsov-o-situatsii-v-xersone-24817755.html
Видео: депутат Кузнецов о ситуации в Херсоне
Видео: депутат Кузнецов о ситуации в Херсоне
В освобожденном Херсоне побывал депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов. О ситуации в городе и об открытии первого Штаба Захара Прилепина он рассказал в интервью... 26.05.2022, Sputnik Узбекистан
2022-05-26T16:09+0500
2022-05-26T16:09+0500
2022-05-26T16:09+0500
видео
украина
депутат
интервью
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/1a/24816315_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_ae47d48d087f86dfff41b3b51d2b8823.jpg
В Херсоне открылось первое в городе представительство российской политической организации – офис Штаба Захара Прилепина.В интервью "Sputnik на русском" глава Штаба, депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов рассказал о ситуации в городе и об инициативе, которая поможет быстрее наладить мирную жизнь. По словам Кузнецова, в настоящее время в Херсоне только начали появляться административные структуры, но нормальной жизнь горожан пока назвать трудно.В интервью депутат также рассказал о целях и задачах Штаба, планах открытия подобных офисов в Луганске, а также поделился личными впечатлениями от поездки в Херсон, встречи с местными жителями и представителями новой администрации Херсонской области.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/1a/24816315_133:0:1270:853_1920x0_80_0_0_3da73aa308b4e1f2081c61ea6abde6af.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
украина, депутат, интервью, видео
Видео: депутат Кузнецов о ситуации в Херсоне
В освобожденном Херсоне побывал депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов. О ситуации в городе и об открытии первого Штаба Захара Прилепина он рассказал в интервью Sputnik на русском.
В Херсоне открылось первое в городе представительство российской политической организации – офис Штаба Захара Прилепина.
В интервью "Sputnik на русском" глава Штаба, депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов рассказал о ситуации в городе и об инициативе, которая поможет быстрее наладить мирную жизнь. По словам Кузнецова, в настоящее время в Херсоне только начали появляться административные структуры, но нормальной жизнь горожан пока назвать трудно.
"Я именно поэтому внес в Думу законопроект о временных гражданских администрациях России за рубежом, чтобы в таких гуманитарных ситуациях, как сейчас в Херсоне, можно было быстро наладить нормальную жизнь, где есть нормальная служба, обеспечение безопасности и человек может жить так, ка кон привык в цивилизованном обществе", - подчеркнул он.
В интервью
депутат также рассказал о целях и задачах Штаба, планах открытия подобных офисов в Луганске, а также поделился личными впечатлениями от поездки в Херсон, встречи с местными жителями и представителями новой администрации Херсонской области.