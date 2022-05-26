https://uz.sputniknews.ru/20220526/video-deputat-kuznetsov-o-situatsii-v-xersone-24817755.html

Видео: депутат Кузнецов о ситуации в Херсоне

Видео: депутат Кузнецов о ситуации в Херсоне

В освобожденном Херсоне побывал депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов. О ситуации в городе и об открытии первого Штаба Захара Прилепина он рассказал в интервью... 26.05.2022, Sputnik Узбекистан

2022-05-26T16:09+0500

2022-05-26T16:09+0500

2022-05-26T16:09+0500

видео

украина

депутат

интервью

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/1a/24816315_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_ae47d48d087f86dfff41b3b51d2b8823.jpg

В Херсоне открылось первое в городе представительство российской политической организации – офис Штаба Захара Прилепина.В интервью "Sputnik на русском" глава Штаба, депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов рассказал о ситуации в городе и об инициативе, которая поможет быстрее наладить мирную жизнь. По словам Кузнецова, в настоящее время в Херсоне только начали появляться административные структуры, но нормальной жизнь горожан пока назвать трудно.В интервью депутат также рассказал о целях и задачах Штаба, планах открытия подобных офисов в Луганске, а также поделился личными впечатлениями от поездки в Херсон, встречи с местными жителями и представителями новой администрации Херсонской области.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

украина, депутат, интервью, видео