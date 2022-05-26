https://uz.sputniknews.ru/20220526/video-niginabonu-jamoliddinova--vosxodyaschaya-zvezda-figurnogo-kataniya-uzbekistana-24823506.html

Видео: Нигинабону Жамолиддинова – восходящая звезда фигурного катания Узбекистана

Видео: Нигинабону Жамолиддинова – восходящая звезда фигурного катания Узбекистана

На прошлой неделе Нигинабону Жамолиддинова подтвердила титул чемпиона республики по фигурному катанию. О пути к победам сквозь череду неудач и примере... 26.05.2022, Sputnik Узбекистан

2022-05-26T19:51+0500

2022-05-26T19:51+0500

2022-05-26T19:51+0500

видео

узбекистан

фигурное катание

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Идти к своей цели, несмотря на неудачи. Пожалуй, фигуристка Нигинабону Жамолиддинова может сделать эту фразу личным девизом. На прошлой неделе в Ташкенте подвели итоги Чемпионата республики по фигурному катанию – и Жамолиддинова вновь подтвердила чемпионский титул.Что стоит за этим успехом? Годы тренировок, упорства и преодоления препятствий. Спортивная карьера Жамолиддиновой начиналась нелегко – во-первых, она начала заниматься фигурным катанием в девять лет, а не как это обычно принято в фигурном катании – в 4-5.Во-вторых, с катками в Ташкенте тогда были проблемы. Когда Нигинабону начала учиться фигурному катанию, столица располагала лишь катками с пластиковым покрытием.Как рассказывает сама фигуристка, поначалу она думала, что у нее ничего не получится.Первый юниорский Гран-при в Челябинске два года назад, как считает сама Нигинабону, она откатала плохо. Даже хотела уйти из фигурного катания. Но затем девушка выступила в Минске – эти соревнования она уже восприняла как второй шанс и после удачного выступления поверила в себя.Во многом моральную поддержку и силы фигуристке придает Эллита Аванесян. Вопреки стереотипу о том, что наставники в спорте обычно бывают суровыми, Аванесян относится к своим воспитанникам по-матерински, рассказывает Нигинабону.Сама Эллита Ивановна же считает, что к каждому фигуристу нужен свой подход.Сама Нигинабону Жамолиддинова мечтает прославить Узбекистан на Олимпиаде."Моя цель — попасть на гран-при в следующем сезоне, чтобы отобраться на чемпионат мира. А потом уже попытаться принять участие в Олимпийских играх. Это моя мечта!" - делится она.Девушку вдохновляет профессионализм российской фигуристки Александры Трусовой.Чтобы достичь задуманного, девушка консультировалась с российскими специалистами."Мы четыре года подряд ездили в Олимпийский парк в Сочи к известному российскому тренеру Кириллу Давыденко. Без таких повышений квалификации трудно развиваться, ведь каждый год что-то появляется новое в этом виде спорта", — рассказывает Эллита Аванесян.По мнению Аванесян, у Жамолиддиновой есть все шансы достичь международных высот, ведь в Узбекистане появляются все новые и новые условия для развития фигуристов. Например, "Хумо Арена" оснащена по последнему слову техники.Полную версию интервью смотрите в видео Sputnik Узбекистан.

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Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

узбекистан, фигурное катание, видео