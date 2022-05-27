https://uz.sputniknews.ru/20220527/kak-kofe-vliyaet-na-pechen-24824461.html
Как кофе влияет на печень
Как кофе влияет на печень
Регулярное употребление кофе неузнаваемо преобразит печень
2022-05-27T07:00+0500
2022-05-27T07:00+0500
2022-05-27T07:00+0500
это интересно
кофе
здоровье
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ТАШКЕНТ, 26 мая – Sputnik. Кофе обладает мощными защитными свойствами и помогает печени восстанавливаться после повреждений. Об этом сообщает РИА Новости.По данным специалистов, максимальную пользу приносит именно черный кофе, добавление сахара или сливок значительно снижает полезный эффект.Согласно многолетнему исследованию ученых, статья о которых опубликована в The Journal of Hepatology, регулярное употребление кофе и чая помогает снизить риск развития фиброза - образования рубцов, цирроза и рака печени.Помимо всего прочего, кофе эффективно контролирует уровень ферментов – эти полезные вещества ответственны за вывод токсинов и образование желчи.Читайте также: Диетологи назвали лучшее время для кофе
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
кофе, здоровье
Как кофе влияет на печень
Регулярное употребление кофе неузнаваемо преобразит печень
ТАШКЕНТ, 26 мая – Sputnik
. Кофе обладает мощными защитными свойствами и помогает печени восстанавливаться после повреждений. Об этом сообщает РИА Новости
.
По данным специалистов, максимальную пользу приносит именно черный кофе, добавление сахара или сливок значительно снижает полезный эффект.
Согласно многолетнему исследованию ученых, статья о которых опубликована в The Journal of Hepatology, регулярное употребление кофе и чая помогает снизить риск развития фиброза - образования рубцов, цирроза и рака печени.
Помимо всего прочего, кофе эффективно контролирует уровень ферментов – эти полезные вещества ответственны за вывод токсинов и образование желчи.