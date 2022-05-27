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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Как кофе влияет на печень
Как кофе влияет на печень
Регулярное употребление кофе неузнаваемо преобразит печень
2022-05-27T07:00+0500
2022-05-27T07:00+0500
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кофе
здоровье
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ТАШКЕНТ, 26 мая – Sputnik. Кофе обладает мощными защитными свойствами и помогает печени восстанавливаться после повреждений. Об этом сообщает РИА Новости.По данным специалистов, максимальную пользу приносит именно черный кофе, добавление сахара или сливок значительно снижает полезный эффект.Согласно многолетнему исследованию ученых, статья о которых опубликована в The Journal of Hepatology, регулярное употребление кофе и чая помогает снизить риск развития фиброза - образования рубцов, цирроза и рака печени.Помимо всего прочего, кофе эффективно контролирует уровень ферментов – эти полезные вещества ответственны за вывод токсинов и образование желчи.Читайте также: Диетологи назвали лучшее время для кофе
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кофе, здоровье

Как кофе влияет на печень

07:00 27.05.2022
© Depositphotos / Oleg ZhukovКофе в чашке
Кофе в чашке - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2022
© Depositphotos / Oleg Zhukov
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Регулярное употребление кофе неузнаваемо преобразит печень
ТАШКЕНТ, 26 мая – Sputnik. Кофе обладает мощными защитными свойствами и помогает печени восстанавливаться после повреждений. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным специалистов, максимальную пользу приносит именно черный кофе, добавление сахара или сливок значительно снижает полезный эффект.
Согласно многолетнему исследованию ученых, статья о которых опубликована в The Journal of Hepatology, регулярное употребление кофе и чая помогает снизить риск развития фиброза - образования рубцов, цирроза и рака печени.
Помимо всего прочего, кофе эффективно контролирует уровень ферментов – эти полезные вещества ответственны за вывод токсинов и образование желчи.
Читайте также: Диетологи назвали лучшее время для кофе
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