https://uz.sputniknews.ru/20220918/kak-kofe-vliyaet-na-pechen-24824461.html

Как кофе влияет на печень

Как кофе влияет на печень

Регулярное употребление кофе неузнаваемо преобразит печень

2022-09-18T08:00+0500

2022-09-18T08:00+0500

2022-09-18T08:00+0500

это интересно

кофе

здоровье

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ТАШКЕНТ, 26 мая – Sputnik. Кофе обладает мощными защитными свойствами и помогает печени восстанавливаться после повреждений. Об этом сообщает РИА Новости.По данным специалистов, максимальную пользу приносит именно черный кофе, добавление сахара или сливок значительно снижает полезный эффект.Согласно многолетнему исследованию ученых, статья о которых опубликована в The Journal of Hepatology, регулярное употребление кофе и чая помогает снизить риск развития фиброза — образования рубцов, цирроза и рака печени.Помимо всего прочего, кофе эффективно контролирует уровень ферментов – эти полезные вещества ответственны за вывод токсинов и образование желчи.Читайте также: Диетологи назвали лучшее время для кофе

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