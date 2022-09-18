https://uz.sputniknews.ru/20220918/kak-kofe-vliyaet-na-pechen-24824461.html
Как кофе влияет на печень
Как кофе влияет на печень
Регулярное употребление кофе неузнаваемо преобразит печень
2022-09-18T08:00+0500
2022-09-18T08:00+0500
2022-09-18T08:00+0500
это интересно
кофе
здоровье
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ТАШКЕНТ, 26 мая – Sputnik. Кофе обладает мощными защитными свойствами и помогает печени восстанавливаться после повреждений. Об этом сообщает РИА Новости.По данным специалистов, максимальную пользу приносит именно черный кофе, добавление сахара или сливок значительно снижает полезный эффект.Согласно многолетнему исследованию ученых, статья о которых опубликована в The Journal of Hepatology, регулярное употребление кофе и чая помогает снизить риск развития фиброза — образования рубцов, цирроза и рака печени.Помимо всего прочего, кофе эффективно контролирует уровень ферментов – эти полезные вещества ответственны за вывод токсинов и образование желчи.Читайте также: Диетологи назвали лучшее время для кофе
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кофе печень защитные свойства чем полезен кофе как кофе защищает печень предотвращает цирроз фиброз рак черный кофе сахар сливки уровень ферментов желчи
кофе печень защитные свойства чем полезен кофе как кофе защищает печень предотвращает цирроз фиброз рак черный кофе сахар сливки уровень ферментов желчи
Как кофе влияет на печень
Регулярное употребление кофе неузнаваемо преобразит печень
ТАШКЕНТ, 26 мая – Sputnik
. Кофе обладает мощными защитными свойствами и помогает печени восстанавливаться после повреждений. Об этом сообщает РИА Новости
.
По данным специалистов, максимальную пользу приносит именно черный кофе, добавление сахара или сливок значительно снижает полезный эффект.
Согласно многолетнему исследованию ученых, статья о которых опубликована в The Journal of Hepatology, регулярное употребление кофе и чая помогает снизить риск развития фиброза — образования рубцов, цирроза и рака печени.
Помимо всего прочего, кофе эффективно контролирует уровень ферментов – эти полезные вещества ответственны за вывод токсинов и образование желчи.