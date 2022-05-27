https://uz.sputniknews.ru/20220527/kakaya-yagoda-zaschitit-zrenie-u-pojilyx-lyudey-24845122.html

Какая ягода защитит зрение у пожилых людей

Какая ягода защитит зрение у пожилых людей

Основная возрастная причина ухудшения зрения – дегенерация желтого пятна.

2022-05-27T23:00+0500

2022-05-27T23:00+0500

2022-05-27T23:00+0500

это интересно

зрение

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С помощью какого несложного способа можно защитить зрения от возрастных изменений, РИА Новости рассказала диетолог-нутрициолог Наталья Романова.По словам эксперта, сохранить остроту зрения помогут сушеные ягоды годжи.Регулярное употребление даже небольшой их порции препятствует развитию дегенерации желтого пятна. Это основная причина потери зрения в пожилом возрасте.Эффективный результат ягод годжи обеспечивает наличие в них защитных пигментов: лютеина и зекасантина. Они блокируют синий цвет и защищают глубокие слои сетчатки от проникновения вредных веществ, отметила специалист.С целью правильного употребления ягоды годжы следует добавлять в йогурты, смузи, а также каши и супы. Помимо того, эти ягоды можно использовать и в качестве специй к мясным блюдам или заварить из них чай.

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зрение