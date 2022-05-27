https://uz.sputniknews.ru/20220527/kakaya-yagoda-zaschitit-zrenie-u-pojilyx-lyudey-24845122.html
Какая ягода защитит зрение у пожилых людей
Какая ягода защитит зрение у пожилых людей
Основная возрастная причина ухудшения зрения – дегенерация желтого пятна.
2022-05-27T23:00+0500
2022-05-27T23:00+0500
2022-05-27T23:00+0500
это интересно
зрение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/1b/24845092_222:0:3778:2000_1920x0_80_0_0_92ed2440795ba873ea6d630de766fee4.jpg
С помощью какого несложного способа можно защитить зрения от возрастных изменений, РИА Новости рассказала диетолог-нутрициолог Наталья Романова.По словам эксперта, сохранить остроту зрения помогут сушеные ягоды годжи.Регулярное употребление даже небольшой их порции препятствует развитию дегенерации желтого пятна. Это основная причина потери зрения в пожилом возрасте.Эффективный результат ягод годжи обеспечивает наличие в них защитных пигментов: лютеина и зекасантина. Они блокируют синий цвет и защищают глубокие слои сетчатки от проникновения вредных веществ, отметила специалист.С целью правильного употребления ягоды годжы следует добавлять в йогурты, смузи, а также каши и супы. Помимо того, эти ягоды можно использовать и в качестве специй к мясным блюдам или заварить из них чай.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/1b/24845092_666:0:3333:2000_1920x0_80_0_0_fbd8020c6830482875f91936ae4b4c6e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
зрение
Какая ягода защитит зрение у пожилых людей
Основная возрастная причина ухудшения зрения – дегенерация желтого пятна.
С помощью какого несложного способа можно защитить зрения от возрастных изменений, РИА Новости
рассказала диетолог-нутрициолог Наталья Романова.
По словам эксперта, сохранить остроту зрения помогут сушеные ягоды годжи.
Регулярное употребление даже небольшой их порции препятствует развитию дегенерации желтого пятна. Это основная причина потери зрения в пожилом возрасте.
Эффективный результат ягод годжи обеспечивает наличие в них защитных пигментов: лютеина и зекасантина. Они блокируют синий цвет и защищают глубокие слои сетчатки от проникновения вредных веществ, отметила специалист.
С целью правильного употребления ягоды годжы следует добавлять в йогурты, смузи, а также каши и супы.
Помимо того, эти ягоды можно использовать и в качестве специй к мясным блюдам или заварить из них чай.