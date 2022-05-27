https://uz.sputniknews.ru/20220527/promyshlennost-uzbekistana-24840891.html

Промышленность Узбекистана

Промышленность Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 мая провел совещание, посвященное развитию промышленности. Основные цифры и тезисы - в графике Sputnik

2022-05-27T21:10+0500

2022-05-27T21:10+0500

2022-05-27T21:10+0500

инфографика

промышленность

узбекистан

шавкат мирзиёев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/1b/24840645_296:0:2104:1017_1920x0_80_0_0_6f3571757a98befb3f7ca0cbe1008ea5.png

Так, исходя из данных, озвученных во время совещания за последние пять лет в стране организовано 19 свободных экономических зон и более 400 малых промышленных зон, реализовано свыше тысячи проектов. Cоздано 100 тыс. рабочих мест и налажено производство продукции на сумму 45 трлн сумов в год. Кроме того, предприятия промзон обеспечивают ежегодно экспорт продукции на $750 млн и более 1 трлн сумов налоговых поступлений.Также запущено 205 новых предприятий в 11 районах, где ранее вообще не было промышленных производств.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

промышленность, узбекистан, инфографика, шавкат мирзиёев