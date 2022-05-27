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Промышленность Узбекистана
Промышленность Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 мая провел совещание, посвященное развитию промышленности. Основные цифры и тезисы - в графике Sputnik
2022-05-27T21:10+0500
2022-05-27T21:10+0500
2022-05-27T21:10+0500
инфографика
промышленность
узбекистан
шавкат мирзиёев
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Так, исходя из данных, озвученных во время совещания за последние пять лет в стране организовано 19 свободных экономических зон и более 400 малых промышленных зон, реализовано свыше тысячи проектов. Cоздано 100 тыс. рабочих мест и налажено производство продукции на сумму 45 трлн сумов в год. Кроме того, предприятия промзон обеспечивают ежегодно экспорт продукции на $750 млн и более 1 трлн сумов налоговых поступлений.Также запущено 205 новых предприятий в 11 районах, где ранее вообще не было промышленных производств.
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промышленность, узбекистан, инфографика, шавкат мирзиёев
Промышленность Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 мая провел совещание, посвященное развитию промышленности. Основные цифры и тезисы - в графике Sputnik
Так, исходя из данных, озвученных во время совещания за последние пять лет в стране организовано 19 свободных экономических зон и более 400 малых промышленных зон, реализовано свыше тысячи проектов.
Cоздано 100 тыс. рабочих мест и налажено производство продукции на сумму 45 трлн сумов в год. Кроме того, предприятия промзон обеспечивают ежегодно экспорт продукции на $750 млн и более 1 трлн сумов налоговых поступлений.
Также запущено 205 новых предприятий в 11 районах, где ранее вообще не было промышленных производств.