https://uz.sputniknews.ru/20220527/v-pravitelstve-rossii-xotyat-snyat-ogranicheniya-na-duty-free-vyletayuschim-v-eaes-24834706.html

В правительстве России хотят снять ограничения на duty free вылетающим в ЕАЭС

В правительстве России хотят снять ограничения на duty free вылетающим в ЕАЭС

Такой законопроект был внесен правительством России в Госдуму.

2022-05-27T13:52+0500

2022-05-27T13:52+0500

2022-05-27T13:55+0500

правительство

еаэс

законопроект

госдума рф

россия

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ТАШКЕНТ, 27мая — Sputnik. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, согласно которому ограничение на реализацию товаров в магазинах беспошлинной торговли (duty free) будет отменено для пассажиров, вылетающих из России в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных нижней палаты парламента России.Документ разработали "в целях обеспечения развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления". Об этом указано в пояснительной записке к нему.В данное время во всех странах ЕАЭС, кроме России, в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 243 Таможенного кодекса ЕАЭС реализация товаров в торговых залах магазинов беспошлинной торговли разрешена физлицам, которые выезжают из одной страны ЕАЭС в другую.По действующему российскому законодательству о таможенном регулировании торговые залы магазинов беспошлинной торговли, которые предназначены для реализации товаров физлицам, выезжающим из РФ в другую страну-член ЕАЭС, должны располагаться в аэропортах "таким образом, чтобы была исключена возможность реализации товаров физическим лицам, выезжающим" из России, сообщили в кабмине.В целях установления единообразного подхода в этом вопросе законопроект разрешает реализацию товаров в торговых залах магазинов беспошлинной торговли людям, выезжающим из России в другую страну ЕАЭС. Напомним, В ЕАЭС на сегодняшний день входит пять государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Молдова находится в статусе страны-наблюдателя.Узбекистан рассматривает возможность присоединения к Евразийскому экономическому союзу. Специальная комиссия прорабатывает возможные риски и преимущества, а также приемлемые условия интеграции.

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правительство, еаэс, законопроект, госдума рф