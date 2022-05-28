https://uz.sputniknews.ru/20220528/drojat-ruki--begom-k-vrachu-24845456.html

Дрожат руки — бегом к врачу

Дрожат руки — бегом к врачу

Тремор рук может быть признаком смертельно опасной болезни.

2022-05-28T09:00+0500

2022-05-28T09:00+0500

2022-05-28T09:00+0500

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врач

болезнь

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Неврологи предупредили, что дрожание рук может быть симптомом серьезного заболевания. Об этом сообщает радио Sputnik.По данным специалистов, беспокоиться не следует, когда причиной физиологической реакции стали обычное волнение из-за тревожной ситуации, страх или длительная статическая нагрузка.Другое дело, если тремор вызван нарушением функций того или иного отдела мозга.Помимо того, дрожь в руках может сигнализировать о болезни Паркинсона — хронического прогрессирующего заболевания центральной нервной системы.Но самый опасный случай, когда тревожный симптом может указывать на смертельно опасное поражение печени.В случае если дрожь в руках наблюдается более двух-трех раз за короткий промежуток времени, следует немедленно обратиться к врачам.

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