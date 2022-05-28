Дрожат руки — бегом к врачу
"Бывает тремор, связанный с поражением мозжечка головного мозга, он обычно усиливается при приближении к объекту. Так, при воздействии алкоголя на головной мозг возникает острое алкогольное поражение мозжечка и у человека появляется мозжечковый тремор", — описывают медики.
"Еще один вариант – это тремор, связанный с болезнью Паркинсона, так называемый дрожательный паралич. Он возникает в покое и уменьшается на фоне приема препаратов против болезни Паркинсона", — отмечают специалисты.
"Любой тремор, который возникает более двух-трех раз у человека за короткий промежуток времени, требует обращения к врачу, чтобы можно было исключить тяжелое поражение организма. Например, бывает печеночный тремор, который может быть признаком тяжелого поражения печени, интоксикации, угрожающей жизни", — объясняют медики.