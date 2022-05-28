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Дрожат руки — бегом к врачу
Дрожат руки — бегом к врачу
Тремор рук может быть признаком смертельно опасной болезни.
2022-05-28T09:00+0500
2022-05-28T09:00+0500
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Неврологи предупредили, что дрожание рук может быть симптомом серьезного заболевания. Об этом сообщает радио Sputnik.По данным специалистов, беспокоиться не следует, когда причиной физиологической реакции стали обычное волнение из-за тревожной ситуации, страх или длительная статическая нагрузка.Другое дело, если тремор вызван нарушением функций того или иного отдела мозга.Помимо того, дрожь в руках может сигнализировать о болезни Паркинсона — хронического прогрессирующего заболевания центральной нервной системы.Но самый опасный случай, когда тревожный симптом может указывать на смертельно опасное поражение печени.В случае если дрожь в руках наблюдается более двух-трех раз за короткий промежуток времени, следует немедленно обратиться к врачам.
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врач, болезнь

Дрожат руки — бегом к врачу

09:00 28.05.2022
© Depositphotos / VelkolСилуэт рук, иллюстративное фото
Силуэт рук, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.05.2022
© Depositphotos / Velkol
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Тремор рук может быть признаком смертельно опасной болезни.
Неврологи предупредили, что дрожание рук может быть симптомом серьезного заболевания. Об этом сообщает радио Sputnik.
По данным специалистов, беспокоиться не следует, когда причиной физиологической реакции стали обычное волнение из-за тревожной ситуации, страх или длительная статическая нагрузка.
Другое дело, если тремор вызван нарушением функций того или иного отдела мозга.

"Бывает тремор, связанный с поражением мозжечка головного мозга, он обычно усиливается при приближении к объекту. Так, при воздействии алкоголя на головной мозг возникает острое алкогольное поражение мозжечка и у человека появляется мозжечковый тремор", — описывают медики.

Помимо того, дрожь в руках может сигнализировать о болезни Паркинсона — хронического прогрессирующего заболевания центральной нервной системы.

"Еще один вариант – это тремор, связанный с болезнью Паркинсона, так называемый дрожательный паралич. Он возникает в покое и уменьшается на фоне приема препаратов против болезни Паркинсона", — отмечают специалисты.

Но самый опасный случай, когда тревожный симптом может указывать на смертельно опасное поражение печени.
В случае если дрожь в руках наблюдается более двух-трех раз за короткий промежуток времени, следует немедленно обратиться к врачам.

"Любой тремор, который возникает более двух-трех раз у человека за короткий промежуток времени, требует обращения к врачу, чтобы можно было исключить тяжелое поражение организма. Например, бывает печеночный тремор, который может быть признаком тяжелого поражения печени, интоксикации, угрожающей жизни", — объясняют медики.

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