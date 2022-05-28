https://uz.sputniknews.ru/20220528/pitanie-v-period-ekzamenov-raskryt-sekretnyy-top-produktov-24845277.html

Питание в период экзаменов: раскрыт "секретный" топ продуктов

Питание в период экзаменов: раскрыт "секретный" топ продуктов

Диетологи рассказали, какой рацион питания поможет детям активизировать мозговую деятельность в период экзаменов.

2022-05-28T08:01+0500

2022-05-28T08:01+0500

2022-05-28T08:01+0500

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экзамены

питание

диетолог

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Какие продукты необходимо потреблять школьникам в период экзаменов, чтобы укрепить организм и стимулировать умственную деятельность, сообщили РИА Новости диетологи.По данным специалистов, в ответственный период экзаменов школьникам в первую очередь следует соблюдать режим питания: есть нежирное мясо и рыбу, овощные гарниры вместо круп и отказаться от фастфуда и газировки.Длинные голодные периоды времени вызывают выброс гормона стресса. В свою очередь, кортизол ослабляет внимание и память. В таких условиях будет сложно загрузить память нужной информацией, после чего выдать ее на экзамене. Чтобы этого не произошло, нужно сделать 2-3 часовой перерыв между каждым приемом пищи, отмечают диетологи.Основные рекомендации врачей:Важно обеспечить организм школьника продуктами с высокими питательными свойствами, которые обеспечат стабильный уровень энергии. В итоге ребенок получит достаточное количество магний, витамины группы В, что послужит для него лучшим подспорьем в ответственном учебном процессе, заключают специалисты.

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2022

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экзамены, питание, диетолог