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Питание в период экзаменов: раскрыт "секретный" топ продуктов
Питание в период экзаменов: раскрыт "секретный" топ продуктов
Диетологи рассказали, какой рацион питания поможет детям активизировать мозговую деятельность в период экзаменов.
2022-05-28T08:01+0500
2022-05-28T08:01+0500
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экзамены
питание
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Какие продукты необходимо потреблять школьникам в период экзаменов, чтобы укрепить организм и стимулировать умственную деятельность, сообщили РИА Новости диетологи.По данным специалистов, в ответственный период экзаменов школьникам в первую очередь следует соблюдать режим питания: есть нежирное мясо и рыбу, овощные гарниры вместо круп и отказаться от фастфуда и газировки.Длинные голодные периоды времени вызывают выброс гормона стресса. В свою очередь, кортизол ослабляет внимание и память. В таких условиях будет сложно загрузить память нужной информацией, после чего выдать ее на экзамене. Чтобы этого не произошло, нужно сделать 2-3 часовой перерыв между каждым приемом пищи, отмечают диетологи.Основные рекомендации врачей:Важно обеспечить организм школьника продуктами с высокими питательными свойствами, которые обеспечат стабильный уровень энергии. В итоге ребенок получит достаточное количество магний, витамины группы В, что послужит для него лучшим подспорьем в ответственном учебном процессе, заключают специалисты.
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экзамены, питание, диетолог

Питание в период экзаменов: раскрыт "секретный" топ продуктов

08:01 28.05.2022
© Foto : Unsplash / Margarita ZuevaОвсяная каша с орехами и изюмом
Овсяная каша с орехами и изюмом - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.05.2022
© Foto : Unsplash / Margarita Zueva
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Диетологи рассказали, какой рацион питания поможет детям активизировать мозговую деятельность в период экзаменов.
Какие продукты необходимо потреблять школьникам в период экзаменов, чтобы укрепить организм и стимулировать умственную деятельность, сообщили РИА Новости диетологи.
По данным специалистов, в ответственный период экзаменов школьникам в первую очередь следует соблюдать режим питания: есть нежирное мясо и рыбу, овощные гарниры вместо круп и отказаться от фастфуда и газировки.
Длинные голодные периоды времени вызывают выброс гормона стресса. В свою очередь, кортизол ослабляет внимание и память. В таких условиях будет сложно загрузить память нужной информацией, после чего выдать ее на экзамене. Чтобы этого не произошло, нужно сделать 2-3 часовой перерыв между каждым приемом пищи, отмечают диетологи.
Основные рекомендации врачей:
1.
Плотный и сытный завтрак: каша, цельнозерновой хлеб, картофель, а также яйца, сыр, творог, рыба, птица, йогурт или молоко.Однако если в день экзамена аппетит снижается, можно ограничиться меньшим объемом пищи, но тогда стоит позаботиться о перекусе. Это орехи, которые стимулируют умственную деятельность, миндаль – по причине содержания фосфора он активизирует работу мозга и укрепляет зрение, фисташки – усиливают остроту восприятия информации и память.
2.
На обед и ужин важны источники полноценного белка: мягкие кусочки говядины, телятины, птицы, рыбы. Мясо послужит укреплению памяти и просто высокой работоспособности, станет лучшей антистрессовой поддержкой. Следует помнить, что для максимального усвоения готовить его нужно на пару или в мультиварке, но ни в коем случае не жарить. При этом гарнир должен быть овощным, но не из круп, так как именно овощи стимулируют работу желудочно-кишечного тракта, готовят кишечник к максимальному усвоению источников белка.
3.
Еще один важный совет: полный отказ от фастфуда и газированных напитков Сладости, вопреки распространенному мнению, не помогут усилить мозговую активность. Таким свойством обладают только сложные углеводы. Перевариваясь медленнее, они обеспечивают организм энергией в течение более продолжительного времени.
Важно обеспечить организм школьника продуктами с высокими питательными свойствами, которые обеспечат стабильный уровень энергии. В итоге ребенок получит достаточное количество магний, витамины группы В, что послужит для него лучшим подспорьем в ответственном учебном процессе, заключают специалисты.
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