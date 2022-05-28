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https://uz.sputniknews.ru/20220528/skonchalsya-rifkat-ibragimov-24855726.html
Скончался Рифкат Ибрагимов
Скончался Рифкат Ибрагимов
Ибрагимов родился 18 сентября 1950 года.
2022-05-28T15:39+0500
2022-05-28T15:39+0500
общество
кино
смерть
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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Сегодня в возрасте 72 лет скончался известный кинооператор Рифкат Ибрагимов. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства кинематографии Узбекистана. Ибрагимов родился 18 сентября 1950 года. В 1985 году он окончил ВГИК. За свою карьеру известный кинооператор снял такие фильмы, как “Водиллик келин”, “Пари момо”, “Майсаранинг иши”, “Темир хотин”, “Буюк Амир Темур”, “Йўл бўлсин”, “Матонат”, “Умид”.Читайте также:Видео: узбекский след в новом российском кино — почему стоит посмотреть фильм "Аманат"?
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кино, смерть

Скончался Рифкат Ибрагимов

15:39 28.05.2022
© пресс-служба Агентства кинематографии УзбекистанаСкончался Рифкат Ибрагимов
Скончался Рифкат Ибрагимов - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.05.2022
© пресс-служба Агентства кинематографии Узбекистана
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Ибрагимов родился 18 сентября 1950 года.
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Сегодня в возрасте 72 лет скончался известный кинооператор Рифкат Ибрагимов.
Об этом сообщили в пресс-службе Агентства кинематографии Узбекистана.
Ибрагимов родился 18 сентября 1950 года. В 1985 году он окончил ВГИК.
За свою карьеру известный кинооператор снял такие фильмы, как “Водиллик келин”, “Пари момо”, “Майсаранинг иши”, “Темир хотин”, “Буюк Амир Темур”, “Йўл бўлсин”, “Матонат”, “Умид”.
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Видео: узбекский след в новом российском кино — почему стоит посмотреть фильм "Аманат"?
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