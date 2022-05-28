Скончался Рифкат Ибрагимов
Ибрагимов родился 18 сентября 1950 года.
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Сегодня в возрасте 72 лет скончался известный кинооператор Рифкат Ибрагимов.
Об этом сообщили в пресс-службе Агентства кинематографии Узбекистана.
Ибрагимов родился 18 сентября 1950 года. В 1985 году он окончил ВГИК.
За свою карьеру известный кинооператор снял такие фильмы, как “Водиллик келин”, “Пари момо”, “Майсаранинг иши”, “Темир хотин”, “Буюк Амир Темур”, “Йўл бўлсин”, “Матонат”, “Умид”.
Читайте также: