https://uz.sputniknews.ru/20220528/skonchalsya-rifkat-ibragimov-24855726.html

Скончался Рифкат Ибрагимов

Скончался Рифкат Ибрагимов

Ибрагимов родился 18 сентября 1950 года.

2022-05-28T15:39+0500

2022-05-28T15:39+0500

2022-05-28T15:39+0500

общество

кино

смерть

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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Сегодня в возрасте 72 лет скончался известный кинооператор Рифкат Ибрагимов. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства кинематографии Узбекистана. Ибрагимов родился 18 сентября 1950 года. В 1985 году он окончил ВГИК. За свою карьеру известный кинооператор снял такие фильмы, как “Водиллик келин”, “Пари момо”, “Майсаранинг иши”, “Темир хотин”, “Буюк Амир Темур”, “Йўл бўлсин”, “Матонат”, “Умид”.Читайте также:Видео: узбекский след в новом российском кино — почему стоит посмотреть фильм "Аманат"?

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кино, смерть