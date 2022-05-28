https://uz.sputniknews.ru/20220528/v-rossii-raskritikovali-dietu-printsa-garri-24858346.html

В России раскритиковали диету принца Гарри

В России раскритиковали диету принца Гарри

Мегапопулярная программа может принести вред из-за скудности питания.

2022-05-28T22:00+0500

2022-05-28T22:00+0500

2022-05-28T22:00+0500

это интересно

диета

принц гарри

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Распространенная сегодня среди знаменитых британцев сиртфуд-диета стала основным способом похудения, однако в реальности не принесет ни ожидаемых результатов, ни тем более пользу здоровью. Об этом РИА Новости рассказала известная нутрициолог и консультант по питанию Екатерина Межевитина.Что такое сиртфуд-диета, и с чем ее едят.Сиртфуд-диета – особая система питания, разработанная британскими нутрициологами Глен Маттен и Эйдан Гоггинс. Слухи связывают программу с принцем Гарри, актрисой Гвинет Пэлтроу, певицей Аделью и др.Рацион сиртфуд-диеты состоит из темных ягод — вишни, клубники, ежевики, малины, черники. Также в ее составе соя, петрушка, финики. В числе других продуктов дополняют набор руккола, цикорий, красный лук, красное вино, грецкие орехи, куркума. По мнению авторов, все продукты программы активируют выработку сиртуинов, что способствует быстрому похудению без вреда для здоровья. Нутрициологи обещают быстрый результат в минус два-три килограмма в неделю.Нутрициолог Межевитинова привела обратные доводы, особенно в плане безопасности для здоровья.По ее словам, по причине замены зеленым соком овощи лишаются клетчатки. А это и основное вещество, которое отвечает за снижение уровня глюкозы в крови. Также это "пища" для микробиоты кишечника: способствует нормальной перистальтике, отвечает за профилактику запоров и оказывает детоксикационное действие.Во-вторых, смеси фруктов, ягод и фиников - не лучшие продукты для завтрака, поскольку фруктоза имеет свойство запасаться в печени и провоцирует такое заболевание как жировой гепатоз, отметила специалист.По ее мнению, такой рацион очень скуден по наличию белков, жиров и углеводов.В частности, по содержанию в порции зеленого сока в 500 миллилитров выходит 16 граммов белка, три грамма жиров и 89 граммов углеводов. В то время как для взрослого человека минимальное количество жиров в день рассчитывается по формуле один грамм на один килограмм веса. При весе в 70 килограммов необходимый минимум — 70 граммов жиров. А по данному рациону выходит в 23 раза меньше — всего три грамма. А жиры, например, для женщины - нормальная работа половой системы, синтез холестерина, как следствие всех стероидных гормонов, нормальная работа желчного пузыря, подчеркнула специалист.Также она отметила, что количество белка здесь слишком низкое: 16 граммов вместо нормы в 70 граммов. Следствием станут снижение кислотности желудочного сока, плохое переваривание пищи, анемии, ухудшение работы печени, желчного пузыря, замедление работы всего желудочно-кишечного тракта.Таким образом, лучше придерживаться принципов сбалансированного питания с плавным введением ограничений на продукты, которые провоцируют набор лишних килограммов. Вес будет снижаться медленнее, но не ценой здоровья человека, заключила специалист.Читайте также:Диетолог дала совет, как сбросить "нервные" килограммы

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диета, принц гарри