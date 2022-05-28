https://uz.sputniknews.ru/20220528/v-senate-obyasnili-kogo-bolshe-ne-vozmut-na-gosslujbu--24856033.html

В Сенате объяснили, кого больше не возьмут на госслужбу

В Сенате объяснили, кого больше не возьмут на госслужбу

Новый закон повысит статус, квалификационный уровень и зарплату госслужащих.

2022-05-28T16:09+0500

2022-05-28T16:09+0500

2022-05-28T16:09+0500

общество

сенат республики узбекистан

госслужащие

коррупция

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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Лица, совершившие коррупционные преступления, не могут быть приняты на государственную гражданскую службу. Об этом говорится в Законе "О государственной службе", одобренном двадцать шестым пленарным заседанием Сената 28 мая, сообщает пресс-служба ведомства.Закон предусматривает, что эффективность работы государственных служащих должна оцениваться на основе важнейших показателей эффективности (КПЭ). В сообщении говорится, что лица, совершившие преступления коррупционной направленности, не будут приниматься на государственную гражданскую службу.Положения обсуждаемого закона распространяются только на государственных служащих, занимающих должности, включенные в госреестр. В то же время закон определяет госслужбу как один из основных принципов государственной гражданской службы.Новый закон создаст правовую базу для регулирования государственной службы. В частности, категория, статус, квалификационный уровень государственных служащих, их доплата, а также их всестороннее обеспечение будут служить дальнейшему повышению их ответственности, говорится в пресс-релизе.Депутаты Сената одобрили данный законопроект.Читайте также:Нурмуратов переизбран на пост главы ЦБ Узбекистана

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сенат республики узбекистан, госслужащие, коррупция