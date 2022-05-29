https://uz.sputniknews.ru/20220529/24867422.html
В Краснодаре сеют рис с помощью дронов - фото
В Краснодаре сеют рис с помощью дронов - фото
В Краснодарском крае начался необычный эксперимент: сев риса провели при помощи управляемых роботов-дронов. Как это было - в фотоподборке Sputnik.
2022-05-29T22:00+0500
2022-05-29T22:00+0500
2022-05-29T22:00+0500
фото
краснодарский край
рис
дрон
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фото, краснодарский край, рис, дрон
В Краснодаре сеют рис с помощью дронов - фото
В Краснодарском крае начался необычный эксперимент: сев риса провели при помощи управляемых роботов-дронов. Как это было - в фотоподборке Sputnik.
© Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанк
Рисоводы Темрюкского района ГУП "Кубанские продукты" засеивают поля рисом при помощи дронов.
Рисоводы Темрюкского района ГУП "Кубанские продукты" засеивают поля рисом при помощи дронов.
© Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанк
Рисовод Темрюкского района ГУП "Кубанские продукты" засыпает зерно в отсек дрона перед началом засеивания поля рисом.
Рисовод Темрюкского района ГУП "Кубанские продукты" засыпает зерно в отсек дрона перед началом засеивания поля рисом.
© Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанк
Мощность дронов позволяет качественно засеять 150 ГА полей за сутки.
Мощность дронов позволяет качественно засеять 150 ГА полей за сутки.
© Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанк
Дрон рассеивает семена риса над полем в Краснодарском крае.
Дрон рассеивает семена риса над полем в Краснодарском крае.
Зерна риса, подготовленные для посева.
© Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанк
Рисоводы Темрюкского района ГУП "Кубанские продукты" засыпают зерно в отсек дрона.
Рисоводы Темрюкского района ГУП "Кубанские продукты" засыпают зерно в отсек дрона.
Взлет дрона с семенами риса.
© Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанк
Новый способ сева позволяет сэкономить время, горючее и средства на проведение посевной кампании.
Новый способ сева позволяет сэкономить время, горючее и средства на проведение посевной кампании.
© Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанк
Рисоводы Темрюкского района ГУП "Кубанские продукты" засеивают поля рисом при помощи дронов.
Рисоводы Темрюкского района ГУП "Кубанские продукты" засеивают поля рисом при помощи дронов.