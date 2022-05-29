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В Краснодаре сеют рис с помощью дронов - фото
В Краснодаре сеют рис с помощью дронов - фото
В Краснодарском крае начался необычный эксперимент: сев риса провели при помощи управляемых роботов-дронов. Как это было - в фотоподборке Sputnik.
2022-05-29T22:00+0500
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фото
краснодарский край
рис
дрон
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фото, краснодарский край, рис, дрон

В Краснодаре сеют рис с помощью дронов - фото

22:00 29.05.2022
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В Краснодарском крае начался необычный эксперимент: сев риса провели при помощи управляемых роботов-дронов. Как это было - в фотоподборке Sputnik.
© Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанк

Рисоводы Темрюкского района ГУП "Кубанские продукты" засеивают поля рисом при помощи дронов.

Рисоводы Темрюкского района ГУП &quot;Кубанские продукты&quot; засеивают поля рисом при помощи дронов. - Sputnik Узбекистан
1/10
© Sputnik / Vitaly Timkiv
/
Перейти в фотобанк

Рисоводы Темрюкского района ГУП "Кубанские продукты" засеивают поля рисом при помощи дронов.

© Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанк

Рисовод Темрюкского района ГУП "Кубанские продукты" засыпает зерно в отсек дрона перед началом засеивания поля рисом.

Рисовод Темрюкского района ГУП &quot;Кубанские продукты&quot; засыпает зерно в отсек дрона перед началом засеивания поля рисом. - Sputnik Узбекистан
2/10
© Sputnik / Vitaly Timkiv
/
Перейти в фотобанк

Рисовод Темрюкского района ГУП "Кубанские продукты" засыпает зерно в отсек дрона перед началом засеивания поля рисом.

© Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанк

Мощность дронов позволяет качественно засеять 150 ГА полей за сутки.

Мощность дронов позволяет качественно засеять 150 ГА полей за сутки. - Sputnik Узбекистан
3/10
© Sputnik / Vitaly Timkiv
/
Перейти в фотобанк

Мощность дронов позволяет качественно засеять 150 ГА полей за сутки.

© Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанк

Дрон рассеивает семена риса над полем в Краснодарском крае.

Дрон рассеивает семена риса над полем в Краснодарском крае. - Sputnik Узбекистан
4/10
© Sputnik / Vitaly Timkiv
/
Перейти в фотобанк

Дрон рассеивает семена риса над полем в Краснодарском крае.

© Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанк

Вид с дрона.

Вид с дрона. - Sputnik Узбекистан
5/10
© Sputnik / Vitaly Timkiv
/
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Вид с дрона.

© Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанк

Зерна риса, подготовленные для посева.

Зерна риса, подготовленные для посева. - Sputnik Узбекистан
6/10
© Sputnik / Vitaly Timkiv
/
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Зерна риса, подготовленные для посева.

© Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанк

Рисоводы Темрюкского района ГУП "Кубанские продукты" засыпают зерно в отсек дрона.

Рисоводы Темрюкского района ГУП &quot;Кубанские продукты&quot; засыпают зерно в отсек дрона. - Sputnik Узбекистан
7/10
© Sputnik / Vitaly Timkiv
/
Перейти в фотобанк

Рисоводы Темрюкского района ГУП "Кубанские продукты" засыпают зерно в отсек дрона.

© Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанк

Взлет дрона с семенами риса.

Взлет дрона с семенами риса. - Sputnik Узбекистан
8/10
© Sputnik / Vitaly Timkiv
/
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Взлет дрона с семенами риса.

© Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанк

Новый способ сева позволяет сэкономить время, горючее и средства на проведение посевной кампании.

Новый способ сева позволяет сэкономить время, горючее и средства на проведение посевной кампании. - Sputnik Узбекистан
9/10
© Sputnik / Vitaly Timkiv
/
Перейти в фотобанк

Новый способ сева позволяет сэкономить время, горючее и средства на проведение посевной кампании.

© Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанк

Рисоводы Темрюкского района ГУП "Кубанские продукты" засеивают поля рисом при помощи дронов.

Рисоводы Темрюкского района ГУП &quot;Кубанские продукты&quot; засеивают поля рисом при помощи дронов. - Sputnik Узбекистан
10/10
© Sputnik / Vitaly Timkiv
/
Перейти в фотобанк

Рисоводы Темрюкского района ГУП "Кубанские продукты" засеивают поля рисом при помощи дронов.

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