Додон: мое дело - "политический заказ"
© SputnikИгорь Додон в сопровождении сотрудников СИБ в здании суда.
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Экс-президент Молдовы, обвиняемый в коррупции и госизмене, заявил, что его пытаются "арестовать любой ценой".
ТАШКЕНТ, 29 мая – Sputnik. Бывший президент Молдовы Игорь Додон, обвиняемый в коррупции и госизмене, уверен, что его дело - это "политический заказ". Об этом он заявил в письме, которое опубликовал в социальных сетях, сообщает Sputnik Молдова.
"Мое дело – это политический заказ, цель которого – арестовать меня любой ценой, не имея на то реальных оснований. Обращаю внимание общества, в том числе иностранных партнеров, которые, уверен, очень внимательно следят за ходом этого процесса, на вызывающие беспокойство в построении правового государства прецеденты. [...] Считаю подход прокуроров, которые занимаются данным делом, абсолютно непрофессиональным и политически ангажированным. [...] Абсолютно убежден, что мое дело находится на политическом контроле, может быть, даже на контроле, выходящем за стены президентуры. У меня есть основания считать, что преследуются не только внутренние политические интересы, не только борьба с оппозицией, но и определенные геополитические цели", – отмечает Додон в своей публикации.
Додон заявил, что во время обысков некоторые прокуроры "фотографировали документы, а всего несколько минут спустя они уже появлялись в прессе".
"Очень опасны и вызывают беспокойство утечки в прессу т. н. улик, найденных в ходе обысков в моем доме. [...] Я видел, как некоторые прокуроры прямо на моих глазах фотографировали документы, а всего несколько минут спустя они уже появлялись в прессе. Они перестали это делать только после замечания моих адвокатов. Впоследствии запущенная прокурорами ложь, якобы это адвокаты передали материалы, которые использовала для атак на меня провластная пресса, звучит крайне низко", – заявляет политик.
Как сообщил экс-президент Молдовы, после консультаций со своими адвокатами он обнародует кассационную жалобу в отношении домашнего ареста.
Дело экс-президента Молдовы Игоря Додона
Бывшего президента Молдовы Игоря Додона обвиняют в пассивной коррупции, финансировании партии за счет преступной организации, незаконном обогащении и государственной измене.
Как сообщает агентство, сотрудники Службы информации и безопасности (СИБ) совместно с Антикоррупционной прокуратурой провели обыски в доме Додона и еще по 11 адреса.
Уголовное дело на экс-президента открыли по инициативе исполняющего обязанности генпрокурора Думитру Робу.
В среду, 25 мая, Игорю Додону было предъявлено обвинение по всем четырем пунктам. Прокуратура по борьбе с коррупцией запросила для него меру пресечения в виде 30 суток предварительного ареста. Суд сектора Чеканы на заседании в четверг вынес вердикт о домашнем аресте Додона на 30 суток, до 23 июня.
В пятницу Антикоррупционная прокуратура сообщила, что опротестовала в Апелляционной палате Кишинева решение суда о помещении Додона под домашний арест на 30 дней и просит заменить меру пресечения на предварительный арест с отбыванием его в пенитенциарном учреждении №13 Кишинева.
Партия социалистов объявила о начале масштабных протестов в Кишиневе и регионах Молдовы в поддержку Игоря Додона и против давления власти на оппозицию.