https://uz.sputniknews.ru/20220529/24870387.html

Додон: мое дело - "политический заказ"

Додон: мое дело - "политический заказ"

Экс-президент Молдовы, обвиняемый в коррупции и госизмене, заявил, что его пытаются "арестовать любой ценой".

2022-05-29T18:02+0500

2022-05-29T18:02+0500

2022-05-29T18:02+0500

в мире

молдова

игорь додон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/1d/24870413_517:394:3201:1904_1920x0_80_0_0_128ea8b6c3a9646d3d8bd61e6c509ccb.jpg

ТАШКЕНТ, 29 мая – Sputnik. Бывший президент Молдовы Игорь Додон, обвиняемый в коррупции и госизмене, уверен, что его дело - это "политический заказ". Об этом он заявил в письме, которое опубликовал в социальных сетях, сообщает Sputnik Молдова.Додон заявил, что во время обысков некоторые прокуроры "фотографировали документы, а всего несколько минут спустя они уже появлялись в прессе".Как сообщил экс-президент Молдовы, после консультаций со своими адвокатами он обнародует кассационную жалобу в отношении домашнего ареста.Дело экс-президента Молдовы Игоря ДодонаБывшего президента Молдовы Игоря Додона обвиняют в пассивной коррупции, финансировании партии за счет преступной организации, незаконном обогащении и государственной измене. Как сообщает агентство, сотрудники Службы информации и безопасности (СИБ) совместно с Антикоррупционной прокуратурой провели обыски в доме Додона и еще по 11 адреса. Уголовное дело на экс-президента открыли по инициативе исполняющего обязанности генпрокурора Думитру Робу.В среду, 25 мая, Игорю Додону было предъявлено обвинение по всем четырем пунктам. Прокуратура по борьбе с коррупцией запросила для него меру пресечения в виде 30 суток предварительного ареста. Суд сектора Чеканы на заседании в четверг вынес вердикт о домашнем аресте Додона на 30 суток, до 23 июня.В пятницу Антикоррупционная прокуратура сообщила, что опротестовала в Апелляционной палате Кишинева решение суда о помещении Додона под домашний арест на 30 дней и просит заменить меру пресечения на предварительный арест с отбыванием его в пенитенциарном учреждении №13 Кишинева.Партия социалистов объявила о начале масштабных протестов в Кишиневе и регионах Молдовы в поддержку Игоря Додона и против давления власти на оппозицию.

молдова

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

молдова, игорь додон