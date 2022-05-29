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Дождь и сели: прогноз погоды на 29 мая
Дождь и сели: прогноз погоды на 29 мая
По данным Гидрометцентра, в Ташкенте возможен дождь и гроза
2022-05-29T10:09+0500
2022-05-29T10:09+0500
2022-05-29T11:18+0500
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ТАШКЕНТ, 29 мая – Sputnik. Сегодня по Узбекистану погода будет без осадков. Однако по Ташкентской области и по регионам Ферганской долины к вечеру местами возможен кратковременный дождь, гроза. Об этом сообщает Узгидромет.По остальной территории республики без осадков. Местами возможно усиление ветра до 18-23 м/с. Температура понизится до 23-28 градусовВ Ташкенте к вечеру возможен кратковременный дождь, гроза с усилением ветра до 12-15 м/с. Температура 24-26 градусов.По горным и предгорным районам страны временами пройдут кратковременные дожди, местами сильные, возможны грозы.Также Узгидромет не исключает паводки и сход селей. Местами возможно усиление ветра до 18-23 м/с при температуре воздуха 12-17 градусов.
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погода, прогноз, прогноз погоды
Дождь и сели: прогноз погоды на 29 мая
10:09 29.05.2022 (обновлено: 11:18 29.05.2022)
По данным Гидрометцентра, в Ташкенте возможны дождь и гроза.
ТАШКЕНТ, 29 мая – Sputnik.
Сегодня по Узбекистану погода будет без осадков. Однако по Ташкентской области и по регионам Ферганской долины к вечеру местами возможен кратковременный дождь, гроза. Об этом сообщает Узгидромет
.
По остальной территории республики без осадков. Местами возможно усиление ветра до 18-23 м/с. Температура понизится до 23-28 градусов
В Ташкенте к вечеру возможен кратковременный дождь, гроза с усилением ветра до 12-15 м/с. Температура 24-26 градусов.
По горным и предгорным районам страны временами пройдут кратковременные дожди, местами сильные, возможны грозы.
Также Узгидромет не исключает паводки и сход селей. Местами возможно усиление ветра до 18-23 м/с при температуре воздуха 12-17 градусов.