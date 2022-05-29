https://uz.sputniknews.ru/20220529/v-tashkentskoy-oblasti-proshel-chempionat-azii-po-konnomu-sportu---foto-24871439.html

В Ташкентской области прошел Чемпионат Азии по конному спорту - фото

В Ташкентской области прошел Чемпионат Азии по конному спорту - фото

В заездах принимали участие около 200 скакунов из более чем десяти стран

2022-05-29T19:04+0500

2022-05-29T19:04+0500

2022-05-29T19:04+0500

спорт

конный спорт

ташкентская область

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ТАШКЕНТ, 29 мая – Sputnik.В Уртачирчикском районе прошел Чемпионат Азии по конному спорту. В заездах приняли участие около 200 скакунов ахалтекинской и английской породы из более чем десяти стран, сообщает пресс-служба хокимията Ташкентской области.Чемпионат под названием "Жемчужина Востока" прошел в конноспортивном комплексе конезавода "Узбегим".Участие в скачках принимали лошади ахалтекинской и английской породы в возрасте 2, 3, 4 лет и старше. Заезды проходили на дистанциях от 1000 до 2400 метров.Помимо заездов здесь прошла выставка-аукцион чистокровных ахалтекинских и английских лошадей из Ташкентской области, Казахстана и Таджикистана.Конезавод "Узбегим" открылся в 1992 году. Специализируется предприятие на разведении древних пород лошадей. В настоящий момент конезавод содержит около 300 скакунов ахалтекинской, английской и арабской породы.Читайте также: Видео: "Узбекистанским фигуристам есть на кого равняться" — Слуцкая

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конный спорт, ташкентская область