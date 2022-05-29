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В Ташкентской области прошел Чемпионат Азии по конному спорту - фото
В Ташкентской области прошел Чемпионат Азии по конному спорту - фото
В заездах принимали участие около 200 скакунов из более чем десяти стран
2022-05-29T19:04+0500
2022-05-29T19:04+0500
спорт
конный спорт
ташкентская область
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ТАШКЕНТ, 29 мая – Sputnik.В Уртачирчикском районе прошел Чемпионат Азии по конному спорту. В заездах приняли участие около 200 скакунов ахалтекинской и английской породы из более чем десяти стран, сообщает пресс-служба хокимията Ташкентской области.Чемпионат под названием "Жемчужина Востока" прошел в конноспортивном комплексе конезавода "Узбегим".Участие в скачках принимали лошади ахалтекинской и английской породы в возрасте 2, 3, 4 лет и старше. Заезды проходили на дистанциях от 1000 до 2400 метров.Помимо заездов здесь прошла выставка-аукцион чистокровных ахалтекинских и английских лошадей из Ташкентской области, Казахстана и Таджикистана.Конезавод "Узбегим" открылся в 1992 году. Специализируется предприятие на разведении древних пород лошадей. В настоящий момент конезавод содержит около 300 скакунов ахалтекинской, английской и арабской породы.Читайте также: Видео: "Узбекистанским фигуристам есть на кого равняться" — Слуцкая
ташкентская область
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конный спорт, ташкентская область

В Ташкентской области прошел Чемпионат Азии по конному спорту - фото

19:04 29.05.2022
© Пресс-служба хокимията Ташкентской областиВ Ташкентской области прошел Чемпионат Азии по конному спорту
В Ташкентской области прошел Чемпионат Азии по конному спорту - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.05.2022
© Пресс-служба хокимията Ташкентской области
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В заездах принимали участие около 200 скакунов из более чем десяти стран
ТАШКЕНТ, 29 мая – Sputnik.В Уртачирчикском районе прошел Чемпионат Азии по конному спорту. В заездах приняли участие около 200 скакунов ахалтекинской и английской породы из более чем десяти стран, сообщает пресс-служба хокимията Ташкентской области.
© Пресс-служба хокимията Ташкентской областиВ Ташкентской области прошел Чемпионат Азии по конному спорту
В Ташкентской области прошел Чемпионат Азии по конному спорту - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.05.2022
В Ташкентской области прошел Чемпионат Азии по конному спорту
© Пресс-служба хокимията Ташкентской области
Чемпионат под названием "Жемчужина Востока" прошел в конноспортивном комплексе конезавода "Узбегим".
Участие в скачках принимали лошади ахалтекинской и английской породы в возрасте 2, 3, 4 лет и старше. Заезды проходили на дистанциях от 1000 до 2400 метров.
"Целью подобных соревнований является вывод спортсменов-конников на уровень, на котором они могут конкурировать со спортсменами из других стран, подготовка специалистов в соответствии с международными требованиями и стандартами, помощь им в достижении высоких результатов в полевых условиях", - отметил исполняющий обязанности хокима Ташкентской области Зойир Мирзаев.
© Пресс-служба хокимията Ташкентской областиВ Ташкентской области прошел Чемпионат Азии по конному спорту
В Ташкентской области прошел Чемпионат Азии по конному спорту - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.05.2022
В Ташкентской области прошел Чемпионат Азии по конному спорту
© Пресс-служба хокимията Ташкентской области
Помимо заездов здесь прошла выставка-аукцион чистокровных ахалтекинских и английских лошадей из Ташкентской области, Казахстана и Таджикистана.
© Пресс-служба хокимията Ташкентской областиВ Ташкентской области прошел Чемпионат Азии по конному спорту
В Ташкентской области прошел Чемпионат Азии по конному спорту - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.05.2022
В Ташкентской области прошел Чемпионат Азии по конному спорту
© Пресс-служба хокимията Ташкентской области
Конезавод "Узбегим" открылся в 1992 году. Специализируется предприятие на разведении древних пород лошадей. В настоящий момент конезавод содержит около 300 скакунов ахалтекинской, английской и арабской породы.
Читайте также: Видео: "Узбекистанским фигуристам есть на кого равняться" — Слуцкая
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