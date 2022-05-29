https://uz.sputniknews.ru/20220529/zarplaty-rastut-chto-izmenitsya-dlya-uzbekistantsev-s-1-iyunya-24863972.html
Зарплаты растут: что изменится для узбекистанцев с 1 июня
Зарплаты растут: что изменится для узбекистанцев с 1 июня
Повышение зарплат бюджетников и окладов медиков, начало работы представителей Агентства миграции, компенсация расходов на туризм — в традиционном обзоре о том, какие изменения вступят в силу в законодательстве с 1 июня.
2022-05-29T09:34+0500
2022-05-29T09:34+0500
2022-05-29T11:16+0500
общество
зарплата
законодательство
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Зарплаты бюджетников повысятсяУказом президента размер заработной платы работникам бюджетных организаций повысится на 12%. Увеличатся также минимальный размер оплаты труда — до 920 тысяч сумов в месяц, базовая расчетная величина – до 300 тысяч сумов в месяц.Увеличатся также месячные должностные оклады медицинских, фармацевтических и других работников государственных медицинских учреждений, в частности:Представительства Агентства трудовой миграцииНачинают работу представительства Агентства по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений. Представители начнут работу в регионах Российской Федерации, Турции и Казахстана.Компенсация расходов на туризмВ рамках программы "Путешествуй по Узбекистану!" работодатели включают в трдуовые договоры пункт о создании для работников возможностей путешествовать по стране один раз в год.При этом часть расходов по путешествиям работодатель обязан покрыть из своих внебюджетных фондов.Стипендии лицам с ограниченными возможностямиЛицам с инвалидностью, обучающимся профессиям в моноцентрах "Ишга мархамат" на основе инклюзивного образования, одновременно с пособием по инвалидности с 1 июня будут выплачивать также ежемесячную стипендию в двукратном размере базовой расчетной величины за счет средств Государственного фонда содействия занятости.Пользование госуслугами упрощаетсяГраждане республики теперь смогут пользоваться 38 видами госуслуг на Едином портале интерактивных государственных услуг без подтверждения электронной цифровой подписью.Кроме того, в центрах госуслуг (ЦГУ) появятся места самообслуживания, где предприниматели и простые граждане смогут воспользоваться электронными государственными услугами.Если платеж за госуслугу осуществляется через филиалы банков, расположенные в ЦГУ, банковская комиссия не взимается (за исключением государственной пошлины).Выдача ПИНФЛС 1 июня Государственный центр персонализации запускает услугу по выдаче персональных идентификационных номеров:Льготы малоимущим абитуриентамЛица, зарегистрированные в информационной системе "Единый реестр социальной защиты", и их дети, а также молодежь, включенная в "Молодежную тетрадь", освобождаются от уплаты платежей, взимаемых за участие во вступительных тестовых испытаниях, проводимых при приеме на учебу в вузы.
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зарплата, законодательство
Зарплаты растут: что изменится для узбекистанцев с 1 июня
09:34 29.05.2022 (обновлено: 11:16 29.05.2022)
Повышение зарплат бюджетников и окладов медиков, начало работы представителей Агентства миграции, компенсация расходов на туризм — в традиционном обзоре о том, какие изменения вступят в силу в законодательстве с 1 июня.
Зарплаты бюджетников повысятся
Указом президента размер заработной платы работникам бюджетных организаций повысится на 12%. Увеличатся также минимальный размер оплаты труда — до 920 тысяч сумов в месяц, базовая расчетная величина – до 300 тысяч сумов в месяц.
Увеличатся также месячные должностные оклады медицинских, фармацевтических и других работников государственных медицинских учреждений, в частности:
медицинских и фармацевтических работников, имеющих высшую и первую квалификационную категории — на 15%;
медицинских и фармацевтических работников, имеющих вторую квалификационную категорию и без категории, а также других медработников — на 10%;
других работников медицинских учреждений — на 15%.
Представительства Агентства трудовой миграции
Начинают работу представительства Агентства по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений. Представители начнут работу в регионах Российской Федерации, Турции и Казахстана.
Компенсация расходов на туризм
В рамках программы "Путешествуй по Узбекистану!" работодатели включают в трдуовые договоры пункт о создании для работников возможностей путешествовать по стране один раз в год.
При этом часть расходов по путешествиям работодатель обязан покрыть из своих внебюджетных фондов.
Стипендии лицам с ограниченными возможностями
Лицам с инвалидностью, обучающимся профессиям в моноцентрах "Ишга мархамат" на основе инклюзивного образования, одновременно с пособием по инвалидности с 1 июня будут выплачивать также ежемесячную стипендию в двукратном размере базовой расчетной величины за счет средств Государственного фонда содействия занятости.
Пользование госуслугами упрощается
Граждане республики теперь смогут пользоваться 38 видами госуслуг на Едином портале интерактивных государственных услуг без подтверждения электронной цифровой подписью.
Кроме того, в центрах госуслуг (ЦГУ) появятся места самообслуживания, где предприниматели и простые граждане смогут воспользоваться электронными государственными услугами.
Если платеж за госуслугу осуществляется через филиалы банков, расположенные в ЦГУ, банковская комиссия не взимается (за исключением государственной пошлины).
Выдача ПИНФЛ
С 1 июня Государственный центр персонализации запускает услугу по выдаче персональных идентификационных номеров:
в процессе регистрации рождения всем лицам, родившимся на территории Узбекистана;
иностранному гражданину или лицу без гражданства при выдаче идентификационной ID-карты;
иностранному гражданину, временно пребывающему или осуществляющему деятельность на территории Узбекистана через своего доверенного представителя;
лицу без гражданства при оформлении биометрического проездного документа;
гражданам Узбекистана, их детям, гражданам иностранных государств и лицам без гражданства, временно или постоянно проживающим в иностранном государстве.
Льготы малоимущим абитуриентам
Лица, зарегистрированные в информационной системе "Единый реестр социальной защиты", и их дети, а также молодежь, включенная в "Молодежную тетрадь", освобождаются от уплаты платежей, взимаемых за участие во вступительных тестовых испытаниях, проводимых при приеме на учебу в вузы.