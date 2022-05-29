https://uz.sputniknews.ru/20220529/zarplaty-rastut-chto-izmenitsya-dlya-uzbekistantsev-s-1-iyunya-24863972.html

Зарплаты растут: что изменится для узбекистанцев с 1 июня

Зарплаты растут: что изменится для узбекистанцев с 1 июня

Повышение зарплат бюджетников и окладов медиков, начало работы представителей Агентства миграции, компенсация расходов на туризм — в традиционном обзоре о том, какие изменения вступят в силу в законодательстве с 1 июня.

2022-05-29T09:34+0500

2022-05-29T09:34+0500

2022-05-29T11:16+0500

общество

зарплата

законодательство

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Зарплаты бюджетников повысятсяУказом президента размер заработной платы работникам бюджетных организаций повысится на 12%. Увеличатся также минимальный размер оплаты труда — до 920 тысяч сумов в месяц, базовая расчетная величина – до 300 тысяч сумов в месяц.Увеличатся также месячные должностные оклады медицинских, фармацевтических и других работников государственных медицинских учреждений, в частности:Представительства Агентства трудовой миграцииНачинают работу представительства Агентства по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений. Представители начнут работу в регионах Российской Федерации, Турции и Казахстана.Компенсация расходов на туризмВ рамках программы "Путешествуй по Узбекистану!" работодатели включают в трдуовые договоры пункт о создании для работников возможностей путешествовать по стране один раз в год.При этом часть расходов по путешествиям работодатель обязан покрыть из своих внебюджетных фондов.Стипендии лицам с ограниченными возможностямиЛицам с инвалидностью, обучающимся профессиям в моноцентрах "Ишга мархамат" на основе инклюзивного образования, одновременно с пособием по инвалидности с 1 июня будут выплачивать также ежемесячную стипендию в двукратном размере базовой расчетной величины за счет средств Государственного фонда содействия занятости.Пользование госуслугами упрощаетсяГраждане республики теперь смогут пользоваться 38 видами госуслуг на Едином портале интерактивных государственных услуг без подтверждения электронной цифровой подписью.Кроме того, в центрах госуслуг (ЦГУ) появятся места самообслуживания, где предприниматели и простые граждане смогут воспользоваться электронными государственными услугами.Если платеж за госуслугу осуществляется через филиалы банков, расположенные в ЦГУ, банковская комиссия не взимается (за исключением государственной пошлины).Выдача ПИНФЛС 1 июня Государственный центр персонализации запускает услугу по выдаче персональных идентификационных номеров:Льготы малоимущим абитуриентамЛица, зарегистрированные в информационной системе "Единый реестр социальной защиты", и их дети, а также молодежь, включенная в "Молодежную тетрадь", освобождаются от уплаты платежей, взимаемых за участие во вступительных тестовых испытаниях, проводимых при приеме на учебу в вузы.

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зарплата, законодательство