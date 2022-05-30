https://uz.sputniknews.ru/20220530/filmy-uzbekskix-kinematografistov-poluchili-glavnye-nagrady-kinoforuma-v-sevastopole-24882934.html
Фильмы узбекских кинематографистов получили главные награды кинофорума в Севастополе
Фильмы узбекских кинематографистов получили главные награды кинофорума в Севастополе
Картины-победители повествуют о событиях Второй мировой войны.
2022-05-30T16:00+0500
2022-05-30T16:00+0500
2022-05-30T16:00+0500
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ТАШКЕНТ, 30 мая - Sputnik. Документальный фильм "Матонат" и художественный фильм "Мерос" завоевали главные призы на XXXI Международном кинофоруме "Золотой витязь" в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Агентства кинематографии Узбекистана.Эти две работы рассказывают о событиях Второй мировой войны. Музыку к фильмам написал композитор Дмитрий Янов-Яновский.Документальный фильм "Матонат" рассказывает о вкладе в Победу 101 узбекского солдата, которые погибли в концлагере Амерсфорт в Нидерландах. Эта работа Режиссером фильма выступил Шухрат Махмудов, сценарий написала Розика Мергенбаева, операторами работали Рифкат Ибрагимов, Рустам Магадиев.Главные герои историко-художественного фильма "Мерос" ("Наследие") узбекский парень Бахшилло и казахская девушка Айгуль сражаются вместе в годы Второй мировой войны и спасают друг друга от смерти.В картине также рассказывается о духовном наследии Ахмада Яссавий, основателя "Тарикат Яссавия". Работа режиссера-постановщика Хилола Насимова "Мерос" получила Гран-при кинофорума в Севастополе.Международный кинофорум "Золотой Витязь" - ежегодный кинофестиваль духовно-нравственного кино. В нем приняли участие более 8 тыс. деятелей культуры из 60 стран мира. За время существования кинофорума показано 9 тыс. фильмов.Напомним, в Ташкенте в 2021 году открылся филиал ВГИКа. На данный момент в нем учатся 62 студента, а в новом учебном году вуз примет около 200 учащихся. Пока студенты снимают документальные фильмы, но уже в ближайшее время начнут осваивать съемку полнометражных кинолент, игровое кино и другие жанры.В ходе недавнего визита в Узбекистан министра культуры России Ольги Любимовой, ректора ВГИКа Владимира Малышева достигнута договоренность об открытии в филиале вуза в Ташкенте трех новых направлений. Это актерское искусство, режиссура кино и телевидения и кинооператорство.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фильм, кинематограф, кино, форум, севастополь, вторая мировая война
Фильмы узбекских кинематографистов получили главные награды кинофорума в Севастополе
Картины-победители повествуют о событиях Второй мировой войны.
ТАШКЕНТ, 30 мая - Sputnik.
Документальный фильм "Матонат" и художественный фильм "Мерос" завоевали главные призы на XXXI Международном кинофоруме "Золотой витязь" в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба
Агентства кинематографии Узбекистана.
Эти две работы рассказывают о событиях Второй мировой войны. Музыку к фильмам написал композитор Дмитрий Янов-Яновский.
Документальный фильм "Матонат" рассказывает о вкладе в Победу 101 узбекского солдата, которые погибли в концлагере Амерсфорт в Нидерландах. Эта работа Режиссером фильма выступил Шухрат Махмудов, сценарий написала Розика Мергенбаева, операторами работали Рифкат Ибрагимов, Рустам Магадиев.
Главные герои историко-художественного фильма "Мерос" ("Наследие") узбекский парень Бахшилло и казахская девушка Айгуль сражаются вместе в годы Второй мировой войны и спасают друг друга от смерти.
В картине также рассказывается о духовном наследии Ахмада Яссавий, основателя "Тарикат Яссавия". Работа режиссера-постановщика Хилола Насимова "Мерос" получила Гран-при кинофорума в Севастополе.
Международный кинофорум "Золотой Витязь" - ежегодный кинофестиваль духовно-нравственного кино. В нем приняли участие более 8 тыс. деятелей культуры из 60 стран мира. За время существования кинофорума показано 9 тыс. фильмов.
Напомним, в Ташкенте в 2021 году открылся филиал ВГИКа. На данный момент в нем учатся 62 студента, а в новом учебном году вуз примет около 200 учащихся. Пока студенты снимают документальные фильмы, но уже в ближайшее время начнут осваивать съемку полнометражных кинолент, игровое кино и другие жанры.
В ходе недавнего визита в Узбекистан министра культуры России Ольги Любимовой, ректора ВГИКа Владимира Малышева достигнута договоренность об открытии в филиале вуза в Ташкенте трех новых направлений. Это актерское искусство, режиссура кино и телевидения и кинооператорство.