https://uz.sputniknews.ru/20220530/filmy-uzbekskix-kinematografistov-poluchili-glavnye-nagrady-kinoforuma-v-sevastopole-24882934.html

Фильмы узбекских кинематографистов получили главные награды кинофорума в Севастополе

Фильмы узбекских кинематографистов получили главные награды кинофорума в Севастополе

Картины-победители повествуют о событиях Второй мировой войны.

2022-05-30T16:00+0500

2022-05-30T16:00+0500

2022-05-30T16:00+0500

культура

фильм

кинематограф

кино

форум

севастополь

вторая мировая война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/1e/24882520_0:54:3158:1830_1920x0_80_0_0_330b30b18b8dce263ec009037199454c.jpg

ТАШКЕНТ, 30 мая - Sputnik. Документальный фильм "Матонат" и художественный фильм "Мерос" завоевали главные призы на XXXI Международном кинофоруме "Золотой витязь" в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Агентства кинематографии Узбекистана.Эти две работы рассказывают о событиях Второй мировой войны. Музыку к фильмам написал композитор Дмитрий Янов-Яновский.Документальный фильм "Матонат" рассказывает о вкладе в Победу 101 узбекского солдата, которые погибли в концлагере Амерсфорт в Нидерландах. Эта работа Режиссером фильма выступил Шухрат Махмудов, сценарий написала Розика Мергенбаева, операторами работали Рифкат Ибрагимов, Рустам Магадиев.Главные герои историко-художественного фильма "Мерос" ("Наследие") узбекский парень Бахшилло и казахская девушка Айгуль сражаются вместе в годы Второй мировой войны и спасают друг друга от смерти.В картине также рассказывается о духовном наследии Ахмада Яссавий, основателя "Тарикат Яссавия". Работа режиссера-постановщика Хилола Насимова "Мерос" получила Гран-при кинофорума в Севастополе.Международный кинофорум "Золотой Витязь" - ежегодный кинофестиваль духовно-нравственного кино. В нем приняли участие более 8 тыс. деятелей культуры из 60 стран мира. За время существования кинофорума показано 9 тыс. фильмов.Напомним, в Ташкенте в 2021 году открылся филиал ВГИКа. На данный момент в нем учатся 62 студента, а в новом учебном году вуз примет около 200 учащихся. Пока студенты снимают документальные фильмы, но уже в ближайшее время начнут осваивать съемку полнометражных кинолент, игровое кино и другие жанры.В ходе недавнего визита в Узбекистан министра культуры России Ольги Любимовой, ректора ВГИКа Владимира Малышева достигнута договоренность об открытии в филиале вуза в Ташкенте трех новых направлений. Это актерское искусство, режиссура кино и телевидения и кинооператорство.

севастополь

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фильм, кинематограф, кино, форум, севастополь, вторая мировая война