Литовкин: Вашингтон передает Украине оружие, чтобы заработать денег - видео

"Вашингтон продолжает свою практику затягивания операции на Украине, сопротивление Украины российским войскам. Потому что чем дольше будет длиться специальная военная операция России на Украине, тем Вашингтону выгоднее. Ведь он передает вооружение на Украину не просто так, не в качестве гуманитарной помощи, не демонстративно, чтобы остановить Россию, а для того, чтобы заработать денег"", - сказал обозреватель.