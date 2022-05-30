https://uz.sputniknews.ru/20220530/litovkin-vashington-peredaet-ukraine-orujie-chtoby-zarabotat-deneg---video-24882823.html
Литовкин: Вашингтон передает Украине оружие, чтобы заработать денег - видео
Литовкин: Вашингтон передает Украине оружие, чтобы заработать денег - видео
Военный обозреватель полковник Виктор Литовкин уверен, что Вашингтон умышленно затягивает конфликт на Украине
2022-05-30T16:21+0500
2022-05-30T16:21+0500
2022-05-30T16:21+0500
видео
вашингтон
украина
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/1e/24882784_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b6a9ecbba66e799a08953fd0ebc4e615.jpg
Американская администрация на следующей неделе может официально объявить о поставках Украине реактивных систем залпового огня, сообщают американские СМИ. Чего этим хочет добиться США, рассказал в интервью "Sputnik на русском" военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.Насколько опасны американские РСЗО? Как с ними будет бороться Россия? Обо всем этом смотрите в полной версии интервью на канале "Sputnik на русском".
вашингтон
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/1e/24882784_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ea9ee8076ffd8643df6e477b8fb78716.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
вашингтон, украина, оружие, видео
Литовкин: Вашингтон передает Украине оружие, чтобы заработать денег - видео
Военный обозреватель полковник Виктор Литовкин уверен, что Вашингтон умышленно затягивает конфликт на Украине.
Американская администрация на следующей неделе может официально объявить о поставках Украине реактивных систем залпового огня, сообщают американские СМИ. Чего этим хочет добиться США, рассказал в интервью "Sputnik на русском" военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
"Вашингтон продолжает свою практику затягивания операции на Украине, сопротивление Украины российским войскам. Потому что чем дольше будет длиться специальная военная операция России на Украине, тем Вашингтону выгоднее. Ведь он передает вооружение на Украину не просто так, не в качестве гуманитарной помощи, не демонстративно, чтобы остановить Россию, а для того, чтобы заработать денег"", - сказал обозреватель.
Насколько опасны американские РСЗО? Как с ними будет бороться Россия? Обо всем этом смотрите в полной версии интервью на канале "Sputnik на русском
".