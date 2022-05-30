https://uz.sputniknews.ru/20220530/malchishki-i-devchonki-skolko-detey-jivut-v-uzbekistane-24874312.html

Мальчишки и девчонки: сколько детей живут в Узбекистане

Мальчишки и девчонки: сколько детей живут в Узбекистане

Госкомстат опубликовал новый отчет по количеству детей и молодежи в республике.

2022-05-30T09:27+0500

2022-05-30T09:27+0500

2022-05-30T09:27+0500

общество

государственный комитет по статистике

статистика

население

дети

молодежь

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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik В Государственном комитете Узбекистана по статистике рассказали, сколько детей живет в республике."По состоянию на 1 января общее количество детей в возрасте от 0 до 14 лет составило 10 518 483 ребенка", - говорится в публикации в Telegram-канале комитета.Из них мальчиков - 4 954 910 и девочек - 4 730 654.Помимо этого, общее количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет достигло 9 685 564 человека, уточняет ведомство.Напомним, в Узбекистане в настоящее время проживает 35,2 млн человек.Читайте также: Сколько человек проживает в регионах Узбекистана

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государственный комитет по статистике, статистика, население, дети, молодежь