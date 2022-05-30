https://uz.sputniknews.ru/20220530/v-djalal-abade-proizoshel-vzryv-na-zavode-est-postradavshie-24873662.html

В Джалал-Абаде произошел взрыв на заводе, есть пострадавшие

В Джалал-Абаде произошел взрыв на заводе, есть пострадавшие

Врачи оценивают состояние троих мужчин как тяжелое: ожоги тела составляют 90%.

2022-05-30T08:06+0500

2022-05-30T08:06+0500

2022-05-30T08:06+0500

происшествия

кыргызстан

завод

взрыв

мчс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/1e/24873437_0:290:750:712_1920x0_80_0_0_70f2c7c004c29f5ff3e6ea69ef879ffe.jpg

ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. В Джалал-Абаде произошел взрыв на металлообрабатывающем заводе. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) республики.По информации ведомства, на территории завода произошел взрыв в печи, где плавят металл.В результате инцидента пострадали семь человек, троих из них (29-летний К. С., 31-летний Б. А. и 26-летний А. уулу А.) доставили в реанимацию. Врачи оценивают их состояние как тяжелое: ожоги тела составляют 90%.Как сообщили в Джалал-Абадской областной объединенной больнице, другие четверо граждан получили первую медицинскую помощь и отказались от госпитализации.Читайте также: Взрыв в Шымкенте: из роддома эвакуировали около 100 человек

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

кыргызстан, завод, взрыв, мчс