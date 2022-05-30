https://uz.sputniknews.ru/20220530/v-djalal-abade-proizoshel-vzryv-na-zavode-est-postradavshie-24873662.html
В Джалал-Абаде произошел взрыв на заводе, есть пострадавшие
В Джалал-Абаде произошел взрыв на заводе, есть пострадавшие
Врачи оценивают состояние троих мужчин как тяжелое: ожоги тела составляют 90%.
2022-05-30T08:06+0500
2022-05-30T08:06+0500
2022-05-30T08:06+0500
происшествия
кыргызстан
завод
взрыв
мчс
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ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. В Джалал-Абаде произошел взрыв на металлообрабатывающем заводе. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) республики.По информации ведомства, на территории завода произошел взрыв в печи, где плавят металл.В результате инцидента пострадали семь человек, троих из них (29-летний К. С., 31-летний Б. А. и 26-летний А. уулу А.) доставили в реанимацию. Врачи оценивают их состояние как тяжелое: ожоги тела составляют 90%.Как сообщили в Джалал-Абадской областной объединенной больнице, другие четверо граждан получили первую медицинскую помощь и отказались от госпитализации.Читайте также: Взрыв в Шымкенте: из роддома эвакуировали около 100 человек
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кыргызстан, завод, взрыв, мчс
В Джалал-Абаде произошел взрыв на заводе, есть пострадавшие
Врачи оценивают состояние троих мужчин как тяжелое: ожоги тела составляют 90%.
ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik
. В Джалал-Абаде произошел взрыв на металлообрабатывающем заводе. Об этом сообщает
Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) республики.
По информации ведомства, на территории завода произошел взрыв в печи, где плавят металл.
В результате инцидента пострадали семь человек, троих из них (29-летний К. С., 31-летний Б. А. и 26-летний А. уулу А.) доставили в реанимацию. Врачи оценивают их состояние как тяжелое: ожоги тела составляют 90%.
Как сообщили в Джалал-Абадской областной объединенной больнице, другие четверо граждан получили первую медицинскую помощь и отказались от госпитализации.