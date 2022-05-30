https://uz.sputniknews.ru/20220530/v-monu-lizu-brosili-tort-24875527.html

В "Мону Лизу" бросили торт

В "Мону Лизу" бросили торт

Инцидент произошел в воскресенье.

2022-05-30T10:13+0500

2022-05-30T10:13+0500

2022-05-30T10:13+0500

происшествия

торт

лувр

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ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. Один из посетителей Лувра, бросил торт во всемирно известную картину "Мона Лиза" или "Джоконда", переодевшись в женщину. Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на издание Marka.Известно, что мужчина переоделся в пожилую женщину в инвалидной коляске, и под таким видом проник в музей. Остановившись перед произведением Леонардо да Винчи, он внезапно поднялся и бросил в него торт. Инцидент произошел 29 мая.Представители охраны музея задержали хулигана, работники смыли остатки торта со стекла. Очевидцы, в свою очередь, засняли происшествие на мобильные телефоны.Сама "Мона Лиза" осталась цела - полотно защищена стеклом.Как отмечает издание, это далеко не первое покушение на одну из самых известных картин в мире. Еще в 1950-х годах мужчина облил ее серной кислотой, а боливийский студент швырнул в нее камнем. Летом 2009 года турист из России швырнул в нее чашку чая.

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торт, лувр