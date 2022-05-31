https://uz.sputniknews.ru/20220531/ekspert-rasskazal-chto-budet-s-organizmom-esli-zanimatsya-sportom-pered-snom-24916207.html

Эксперт рассказал, что будет с организмом, если заниматься спортом перед сном

Эксперт рассказал, что будет с организмом, если заниматься спортом перед сном

Эксперт рассказал, что будет, если тренироваться перед сном

2022-05-31T23:00+0500

2022-05-31T23:00+0500

2022-05-31T23:00+0500

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тренировка

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сон

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Тренер по триатлону Александр Халаманов объяснил РИА Новости, как вечерние или ночные занятия спортом сказываются на здоровье."Полезнее тренироваться в первой половине дня, до 12.00: в это время организм более расположен к физической нагрузке. Хотя, все зависит от индивидуальных особенностей: у некоторых людей вечером уровень работоспособности выше. Но поздние занятия спортом в любом случае влияют на сон: происходит прилив гормонов, после которого организм думает, что будет активным еще какое-то время. Тренировки, особенно силовые, с интервальной интенсивной нагрузкой, возбуждают нервную систему", — заявил Халаманов.По мнению специалиста, слишком поздние занятия спортом нецелесообразны с точки зрения физиологии и биоритмов. Такие люди спят в промежутке с двух часов ночи и до десяти утра, и их день обычно малоэффективен: время до двух часов дня обычно уходит на "раскачку". Для того, чтобы быть максимально продуктивным, лучше отходить ко сну до 23 часов вечера, заключил эксперт.Читайте также:Что происходит с организмом, когда вы плаваете

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тренировка, спорт, сон