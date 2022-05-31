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https://uz.sputniknews.ru/20220531/grecheskaya-klassika---aromatnaya-musaka-24892485.html
Греческая классика - ароматная мусака
Греческая классика - ароматная мусака
Лето - пора свежих овощей и фруктов. Самое время приготовить любимое блюдо греческих хозяек - сытную, ароматную мусаку.
2022-05-31T07:00+0500
2022-05-31T07:00+0500
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рецепт
греция
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Мусака, по сути, это запеканка с баклажанами и фаршем. Но как и в любом рецепте, в ней есть свои секреты и тонкости. Предлагаем вам классический рецепт мусаки.Ингредиенты: Приготовление:Баклажаны порежьте тонкими пластами или колечками, посолите и оставьте, чтобы вышла горечь.Лук нарежьте мелкими кубиками, обжарьте на оливковом масле. Мясо порежьте мелко или пропустите через мясорубку, добавьте к луку.Помидоры обдайте кипятком, снимите кожицу и мелко нарежьте. Добавьте помидоры и томатную пасту к фаршу, накройте крышкой и тушите, пока не выпарится жидкость.Баклажаны обжарьте с двух сторон до слегка золотистого цвета. К фаршу добавьте зубчик чеснока, соль, майоран, мускатный орех, перец.Выложите в форму для пирога слоями баклажаны и начинку, пересыпая слои тертым сыром.Для приготовления соуса слегка обжарьте муку на сливочном масле, залейте теплыми сливками. Когда соус загустеет, добавьте в него 1/3 часть сыра, перемешивайте, пока сыр полностью не расплавится. Залейте соусом запеканку, сверху густо посыпьте сыром.Запекайте в духовке на 180 градусах 45 минут.Приятного аппетита!
греция
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рецепт, греция

Греческая классика - ароматная мусака

07:00 31.05.2022
© Pixabay / Finn Bjurvoll Hansen Пирог
Пирог - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2022
© Pixabay / Finn Bjurvoll Hansen
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Лето - пора свежих овощей и фруктов. Самое время приготовить любимое блюдо греческих хозяек - сытную, ароматную мусаку.
Мусака, по сути, это запеканка с баклажанами и фаршем. Но как и в любом рецепте, в ней есть свои секреты и тонкости. Предлагаем вам классический рецепт мусаки.

Ингредиенты:

баклажан - 500 г
телятина (или барнанина) - 1 кг
помидор - 300 г
томатная паста - 100 г
лук репчатый - 250 г
мука - 3 ст.л.
масло сливочное - 150 г
сливки - 400 мл
масло оливковое - 3 ст.л.
чеснок - 1 зубчик
соль - 1 ч.л.
перец черный - 1 ч.л.
майоран сушеный - 1/2 ч.л.
орех мускатный - 1/2 ч.л.

Приготовление:

Баклажаны порежьте тонкими пластами или колечками, посолите и оставьте, чтобы вышла горечь.
Лук нарежьте мелкими кубиками, обжарьте на оливковом масле. Мясо порежьте мелко или пропустите через мясорубку, добавьте к луку.
Помидоры обдайте кипятком, снимите кожицу и мелко нарежьте. Добавьте помидоры и томатную пасту к фаршу, накройте крышкой и тушите, пока не выпарится жидкость.
Баклажаны обжарьте с двух сторон до слегка золотистого цвета. К фаршу добавьте зубчик чеснока, соль, майоран, мускатный орех, перец.
Выложите в форму для пирога слоями баклажаны и начинку, пересыпая слои тертым сыром.
Для приготовления соуса слегка обжарьте муку на сливочном масле, залейте теплыми сливками. Когда соус загустеет, добавьте в него 1/3 часть сыра, перемешивайте, пока сыр полностью не расплавится. Залейте соусом запеканку, сверху густо посыпьте сыром.
Запекайте в духовке на 180 градусах 45 минут.
Приятного аппетита!
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