https://uz.sputniknews.ru/20220531/nekotorye-obekty-v-karakalpakstane-otdadut-investoram-na-lgotnyx-usloviyax-24898321.html

Некоторые объекты в Каракалпакстане отдадут инвесторам на льготных условиях

Некоторые объекты в Каракалпакстане отдадут инвесторам на льготных условиях

Внедряется новый порядок реализации пустующих гособъектов недвижимости в двенадцати районах Каракалпакстана. Инвесторов ждут льготы и рассрочки.

2022-05-31T12:22+0500

2022-05-31T12:22+0500

2022-05-31T12:22+0500

экономика

каракалпакстан

льготы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/990/57/9905762_0:60:1201:735_1920x0_80_0_0_120574913637d467422be70caf9dc02e.jpg

ТАШКЕНТ, 31 мая – Sputnik. Президент предоставил инвесторам льготы для развития предпринимательства в северных районах Каракалпакстана.В частности, внедряется новый порядок реализации пустующих гособъектов недвижимости в Бозатауском, Караузякском, Кегейлийском, Кунградском, Канлыкульском, Муйнакском, Нукусском, Тахиаташском, Тахтакупырском, Ходжейлийском, Чимбайском и Шуманайском районах. Пока, в качестве исключения, на срок до 1 января 2027 года.Покупателям предоставлена рассрочка в платежах на 7 лет. Однако, при полном расчете в течение 3 месяцев, можно получить 25-процентную скидку.Ровно в половину снижены налоговые ставки для субъектов предпринимательства в северных районах (за исключением кластеров). Они касаются налога с оборота, земельного налога и налога на имущество юридических лиц за земельные участки и имущество, используемые для выращивания и хранения сельскохозяйственной продукции.

каракалпакстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

каракалпакстан, льготы