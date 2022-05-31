https://uz.sputniknews.ru/20220531/sjijennyy-gaz-budut-dostavlyat-po-novym-pravilam-24909402.html

Сжиженный газ будут доставлять по новым правилам

Сжиженный газ будут доставлять по новым правилам

Некоторые домохозяйства теперь смогут получать два баллона с топливом. Газоснабжающая организация обновила правила.

2022-05-31T17:33+0500

2022-05-31T17:33+0500

2022-05-31T17:33+0500

общество

газ

газовый баллон

топливо

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ТАШКЕНТ, 31 мая – Sputnik. АО "Худудгазтаъминот" обновлен порядок доставки сжиженного газа населению, сообщает пресс-служба компании.Как отмечается, теперь каждое обращение, связанное с получением дополнительного баллона, будет изучаться с выездом на место специалистов газоснабжающей организации.Решение принято по итогам изучения почти четырех тыс обращений потребителей. 40% из них были связаны с получением второго баллона с сжиженным газом.Кроме того, обновлен порядок регистрации новых абонентов. Особое внимание уделено соблюдению технической и пожарной безопасности в домохозяйстве, где кухня и газовое оборудование должны соответствовать установленным нормам и требованиям эксплуатации. После внесения оплаты за услуги газификации, заключается договор на поставку газа, который доставляется до адресата по утвержденному графику.В компании отмечают, что в процесс поставки газа внедрены цифровые технологии. Так, оплата производится в безналичной форме через мобильные приложения "Paynet", "Payme", "Milliy", "Click", "Apelsin", "Beepul".

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газ, газовый баллон, топливо