https://uz.sputniknews.ru/20220531/spetsialisty-rasskazali-chto-za-sarancha-navodnila-kashkadaryu-24908586.html

Специалисты рассказали, что за саранча наводнила Кашкадарью

Специалисты рассказали, что за саранча наводнила Кашкадарью

Специалисты рассказали, какую угрозу несут насекомые, замеченные в Кашкадарьинской области Узбекистана, и что уже предпринято для защиты пастбищ.

2022-05-31T16:47+0500

2022-05-31T16:47+0500

2022-05-31T16:47+0500

общество

узбекистан

кашкадарьинская область

пастбище

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ТАШКЕНТ, 31 мая – Sputnik. Специалисты Агентства по карантину и защите растений Узбекистана рассказали, что за саранча наводнила Кашкадарьинскую область и какую опасность она несет сельскохозяйственным посевам.В социальных сетях жители сообщают о нашествии саранчи в селе Откамар Дехканабадского района Кашкадарьинской области.В агентстве уточняют, этот вид из семейства марокканских. Несмотря на название, он все-таки считается местным и не представляет угрозы для сельскохозяйственных культур.Сотрудники Кашкадарьинского областного управления Агентства по карантину и защите растений и службы по борьбе с саранчой и тутовой молью провели тщательное обследование на месте и проводят соответствующие процедуры.На сегодняшний день уже обработано 87 980 гектаров в Кашкадарьинской области и Дехканабадском районе.По словам специалистов агентства, в Узбекистане насчитывается около 200 видов саранчовых, из которых 6-8 видов широко распространены в республике и наносят ущерб пастбищам и посевам.

узбекистан

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узбекистан, кашкадарьинская область, пастбище