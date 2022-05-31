https://uz.sputniknews.ru/20220531/spetsialisty-rasskazali-chto-za-sarancha-navodnila-kashkadaryu-24908586.html
Специалисты рассказали, что за саранча наводнила Кашкадарью
Специалисты рассказали, что за саранча наводнила Кашкадарью
Специалисты рассказали, какую угрозу несут насекомые, замеченные в Кашкадарьинской области Узбекистана, и что уже предпринято для защиты пастбищ.
2022-05-31T16:47+0500
2022-05-31T16:47+0500
2022-05-31T16:47+0500
общество
узбекистан
кашкадарьинская область
пастбище
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ТАШКЕНТ, 31 мая – Sputnik. Специалисты Агентства по карантину и защите растений Узбекистана рассказали, что за саранча наводнила Кашкадарьинскую область и какую опасность она несет сельскохозяйственным посевам.В социальных сетях жители сообщают о нашествии саранчи в селе Откамар Дехканабадского района Кашкадарьинской области.В агентстве уточняют, этот вид из семейства марокканских. Несмотря на название, он все-таки считается местным и не представляет угрозы для сельскохозяйственных культур.Сотрудники Кашкадарьинского областного управления Агентства по карантину и защите растений и службы по борьбе с саранчой и тутовой молью провели тщательное обследование на месте и проводят соответствующие процедуры.На сегодняшний день уже обработано 87 980 гектаров в Кашкадарьинской области и Дехканабадском районе.По словам специалистов агентства, в Узбекистане насчитывается около 200 видов саранчовых, из которых 6-8 видов широко распространены в республике и наносят ущерб пастбищам и посевам.
узбекистан
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, кашкадарьинская область, пастбище
Специалисты рассказали, что за саранча наводнила Кашкадарью
Специалисты рассказали, какую угрозу несут насекомые, замеченные в Кашкадарьинской области Узбекистана, и что уже предпринято для защиты пастбищ.
ТАШКЕНТ, 31 мая – Sputnik. Специалисты Агентства по карантину и защите растений Узбекистана рассказали, что за саранча наводнила Кашкадарьинскую область и какую опасность она несет сельскохозяйственным посевам.
В социальных сетях жители сообщают о нашествии саранчи в селе Откамар Дехканабадского района Кашкадарьинской области.
В агентстве уточняют, этот вид из семейства марокканских. Несмотря на название, он все-таки считается местным и не представляет угрозы для сельскохозяйственных культур.
Сотрудники Кашкадарьинского областного управления Агентства по карантину и защите растений и службы по борьбе с саранчой и тутовой молью провели тщательное обследование на месте и проводят соответствующие процедуры.
На сегодняшний день уже обработано 87 980 гектаров в Кашкадарьинской области и Дехканабадском районе.
По словам специалистов агентства, в Узбекистане насчитывается около 200 видов саранчовых, из которых 6-8 видов широко распространены в республике и наносят ущерб пастбищам и посевам.