https://uz.sputniknews.ru/20220531/uzbekistan-i-rossiya-razvivayut-garantirovannuyu-sistemu-plodoovoschnyx-postavok--video-24913015.html

Узбекистан и Россия развивают гарантированную систему плодоовощных поставок — видео

Узбекистан и Россия развивают гарантированную систему плодоовощных поставок — видео

Посол Узбекистана в Москве рассказал о системе гарантированных поставок узбекской продукции в Россию по принципу “от города до прилавка”.

2022-05-31T18:57+0500

2022-05-31T18:57+0500

2022-05-31T19:01+0500

экономика

узбекистан

посол

москва

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ТАШКЕНТ, 31 мая – Sputnik. Узбекистан и Россия разрабатывают гарантированную систему поставок узбекской плодоовощной продукции на российский рынок по принципу “от города до прилавка”.Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Узбекистана в Российской Федерации Ботиржон Асадов на выставке-ярмарке в посольстве Узбекистана в Москве.По его словам, для этого в республике создаются совместные агрокластеры по выращивания фруктов и овощей, ориентированные на внешние рынки, в том числе российский.Помимо этого создаются логистические центры плодоовощной продукции, формируются логистические цепочки для доставки товаров и продвижение их в российские торговые сети.На мероприятии присутствуют представители более 30 плодоовощных, алкогольных, текстильных компаний из Узбекистана.Россию представляют работники госучреждений, отельеры и рестораторы.

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узбекистан, посол, москва