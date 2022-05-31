https://uz.sputniknews.ru/20220531/uzbekistan-i-rossiya-razvivayut-garantirovannuyu-sistemu-plodoovoschnyx-postavok--video-24913015.html
Узбекистан и Россия развивают гарантированную систему плодоовощных поставок — видео
Узбекистан и Россия развивают гарантированную систему плодоовощных поставок — видео
Посол Узбекистана в Москве рассказал о системе гарантированных поставок узбекской продукции в Россию по принципу “от города до прилавка”.
2022-05-31T18:57+0500
2022-05-31T18:57+0500
2022-05-31T19:01+0500
экономика
узбекистан
посол
москва
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ТАШКЕНТ, 31 мая – Sputnik. Узбекистан и Россия разрабатывают гарантированную систему поставок узбекской плодоовощной продукции на российский рынок по принципу “от города до прилавка”.Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Узбекистана в Российской Федерации Ботиржон Асадов на выставке-ярмарке в посольстве Узбекистана в Москве.По его словам, для этого в республике создаются совместные агрокластеры по выращивания фруктов и овощей, ориентированные на внешние рынки, в том числе российский.Помимо этого создаются логистические центры плодоовощной продукции, формируются логистические цепочки для доставки товаров и продвижение их в российские торговые сети.На мероприятии присутствуют представители более 30 плодоовощных, алкогольных, текстильных компаний из Узбекистана.Россию представляют работники госучреждений, отельеры и рестораторы.
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узбекистан, посол, москва
Узбекистан и Россия развивают гарантированную систему плодоовощных поставок — видео
18:57 31.05.2022 (обновлено: 19:01 31.05.2022)
Посол Узбекистана в России рассказал о системе гарантированных поставок узбекской продукции на российские прилавки.
ТАШКЕНТ, 31 мая – Sputnik. Узбекистан и Россия разрабатывают гарантированную систему поставок узбекской плодоовощной продукции на российский рынок по принципу “от города до прилавка”.
Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Узбекистана в Российской Федерации Ботиржон Асадов на выставке-ярмарке в посольстве Узбекистана в Москве.
По его словам, для этого в республике создаются совместные агрокластеры по выращивания фруктов и овощей, ориентированные на внешние рынки, в том числе российский.
Помимо этого создаются логистические центры плодоовощной продукции, формируются логистические цепочки для доставки товаров и продвижение их в российские торговые сети.
На мероприятии присутствуют представители более 30 плодоовощных, алкогольных, текстильных компаний из Узбекистана.
Россию представляют работники госучреждений, отельеры и рестораторы.