https://uz.sputniknews.ru/20220531/v-deyatelnost-advokatury-vnedryat-sovremennye-it-texnologii-24912237.html

В деятельность адвокатуры внедрят современные IT-технологии

В деятельность адвокатуры внедрят современные IT-технологии

Адвокаты смогут оказывать помощь гражданам в режиме онлайн.

2022-05-31T18:46+0500

2022-05-31T18:46+0500

2022-05-31T18:46+0500

общество

адвокат

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Современные технологии внедрят в деятельность адвокатуры. Президент подписал соответствующее постановление.Согласно документу, с 1 января выдачу лицензии на право занятия адвокатской деятельностью можно оформить через систему "Лицензия". При этом сохраняется действующий порядок сдачи претендентом квалификационного экзамена.Кроме того, для обеспечения оперативного получения информации внедряется электронный обмен данными между адвокатурой, судом, правоохранительными органами и иными государственными организациями.Адвокаты смогут повысить квалификацию, а также оказывать помощь юридическим и физическим лицам в режиме онлайн.Привлечь адвоката за счет государства можно будет путем случайного электронного отбора с исключением человеческого фактора.Кроме того, отменяется сбор статистической информации от адвокатских структур в традиционной форме с внедрением автоматического обобщения данной информации.В связи с внедрением современных технологий планируется принять все меры для комплексной защиты и конфиденциальности информации.С 1 февраля также внедряется практика выдачи адвокатскими структурами "Электронного ордера адвоката" с нанесенным специальным QR-кодом для ведения определенного дела.Читайте также:Названа средняя продолжительность жизни в Узбекистане

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адвокат