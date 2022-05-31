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В Узбекистане появятся цифровые сейсмические карты городов

В Узбекистане появятся цифровые сейсмические карты городов

В ближайшие годы в Узбекистане разработают цифровые карты сейсмичности городов и концепцию обеспечения сейсмической безопасности населения.

2022-05-31T11:43+0500

2022-05-31T11:43+0500

2022-05-31T11:43+0500

общество

узбекистан

карта

безопасность

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ТАШКЕНТ, 31 мая – Sputnik. В ближайшие три года в Узбекистане разработают цифровые карты сейсмического микрорайонирования городов.Это предусмотрена указом президента “О мерах по дальнейшему совершенствованию системы обеспечения сейсмической безопасности Республики Узбекистан”.Как отмечено в документе, это коснется таких городов, как Андижан, Ташкент, Гулистан, Нурафшон, Наманган, Фергана, Самарканд, Джизак, Бухара, Навои, Карши, Термез, Нукус и Ургенч.Помимо этого утверждена “Концепция совершенствования системы обеспечения сейсмической безопасности населения и территории Узбекистан до 2025 года”.Он предусматривает разработку среднемасштабной карты тектонических разломов земли разного уровня и оценку их сейсмического потенциала, обеспечение сейсмостойкости индивидуального жилья, внедрение системы непрерывного космического мониторинга уровня сейсмостойкости зданий и сооружений, а также плотин водохранилищ и другое.Документом поручено в срок до 1 марта 2023 года сформировать электронные технические паспорта сейсмостойкости всех действующих искусственных сооружений республики. Они должны быть внесены в Единую интегрированную платформу электронных технических паспортов зданий и сооружений, расположенных в сейсмоактивных зонах страны.

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