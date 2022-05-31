https://uz.sputniknews.ru/20220531/voennye-v-fergane-poluchili-novoe-jile-24902149.html
Военнослужащие в Фергане получили новое жилье
Военнослужащие в Фергане получили новое жилье
Ключи от квартир получили 68 солдат и офицеров, служащих в воинских частях Сохского района Ферганской области.
2022-05-31T14:26+0500
2022-05-31T14:26+0500
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ТАШКЕНТ, 31 мая – Sputnik. В понедельник военнослужащим Сохского района передали ключи от новых квартир, сообщает пресс-служба хокимията Ферганской области.Торжественную церемонию посетили хоким области Хайрулло Бозоров и командующий войсками Восточного военного округа полковник Лутфулла Бузруков.Как отмечается, дома построены в воинских частях Сохского района. Всего жилье получили 68 солдат и офицеров.Читайте также:Все военнослужащие Узбекистана до 2025 года получат новое жилье
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военные, фергана, жилье
Военнослужащие в Фергане получили новое жилье
14:26 31.05.2022 (обновлено: 14:29 31.05.2022)
Ключи от квартир получили 68 солдат и офицеров, служащих в воинских частях Сохского района Ферганской области.
ТАШКЕНТ, 31 мая – Sputnik.
В понедельник военнослужащим Сохского района передали ключи от новых квартир, сообщает
пресс-служба хокимията Ферганской области.
Торжественную церемонию посетили хоким области Хайрулло Бозоров и командующий войсками Восточного военного округа полковник Лутфулла Бузруков.
Как отмечается, дома построены в воинских частях Сохского района. Всего жилье получили 68 солдат и офицеров.