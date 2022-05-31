https://uz.sputniknews.ru/20220531/voennye-v-fergane-poluchili-novoe-jile-24902149.html

Военнослужащие в Фергане получили новое жилье

Военнослужащие в Фергане получили новое жилье

Ключи от квартир получили 68 солдат и офицеров, служащих в воинских частях Сохского района Ферганской области.

2022-05-31T14:26+0500

2022-05-31T14:26+0500

2022-05-31T14:29+0500

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ТАШКЕНТ, 31 мая – Sputnik. В понедельник военнослужащим Сохского района передали ключи от новых квартир, сообщает пресс-служба хокимията Ферганской области.Торжественную церемонию посетили хоким области Хайрулло Бозоров и командующий войсками Восточного военного округа полковник Лутфулла Бузруков.Как отмечается, дома построены в воинских частях Сохского района. Всего жилье получили 68 солдат и офицеров.Читайте также:Все военнослужащие Узбекистана до 2025 года получат новое жилье

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